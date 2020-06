Der Reisereporter auf Mallorca: Foto des Tages

Gähnende Leere am Ballermann: Obwohl viele der Test-Urlauber auf Mallorca direkt neben der Schinkenstraße wohnen, bleiben Bamboleo, Bierkönig und Co. noch dicht. Das liegt vor allem daran, dass noch große Unsicherheit besteht, welche Auflagen erfüllt werden müssten, um Gäste in den Discos auf der Partymeile zu empfangen. Sollte es noch eine verspätete Ballermann-Saison auf der Insel geben, dann wohl mit verstärkten Einlasskontrollen, das kündigte zumindest Malle-Sänger Peter Wackel gegenüber dem „Mallorca Magazin“ an. © Quelle: Maike Geißler