US-Wahlen: Auswärtiges Amt warnt vor weiteren Gewaltausbrüchen

Berlin. Nach den gewaltsamen Ausschreitungen in Washington hat das Auswärtige Amt am Mittwochabend seine Reisehinweise für deutsche Touristen aktualisiert und vor weiteren Gewaltausbrüchen gewarnt. „Eine Fortsetzung der Demonstration ist sehr wahrscheinlich; Gewalt, inklusive Schusswaffengebrauch können nicht ausgeschlossen werden“, schreibt das Ministerium auf seiner Internetseite. Es rät dazu, die Innenstadt zu meiden und sich an die geltende Ausgangssperre zwischen 18 und 6 Uhr morgens (Ortszeit) zu halten.

Auswärtiges Amt rät, Menschenansammlungen zu meiden

Die Lage sollte in der weiteren Übergangsphase bis zu dem am 20. Januar anstehenden Machtwechsel im Weißen Haus aufmerksam beobachtet werden, heißt es in den neuen Reisehinweisen weiter. Gewalt könne jederzeit wieder aufflammen. Das Auswärtige Amt rät dazu, Menschenansammlungen zu meiden und sich an Anweisungen von Sicherheitskräften zu halten.

Bei einem Ansturm Hunderter Anhänger von US-Präsident Donald Trump auf das Kapitol waren am Mittwoch auch Menschen in das Parlamentsgebäude eingedrungen. Die beiden Kammern des Kongresses unterbrachen ihre Sitzungen angesichts der Lage abrupt. Die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, ordnete eine Ausgangssperre an.