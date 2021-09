Angenehmer Reisen: Diese neuen Funktionen hat die CovPass-App

Anzeige

Reisen in Corona-Zeiten bedeutet, jede Menge Dokumente mit sich zu tragen. Doch was, wenn das Handy mit dem digitalen Impfpass abhanden kommt oder kaputtgeht? Für Reisende kann das unangenehm werden, insofern sie ihr gelbes Impfheft nicht dabei haben. Denn der Nachweis einer Impfung erleichtert das Reisen in allen Ländern Europas sowie in einigen Ländern außerhalb des Kontinents. Nicht nur für die Einreise ist der digitale Impfpass notwendig, vielerorts wird er auch für den Besuch im Museum, Restaurant oder wie in Italien gar für die Zugfahrt benötigt.

Nun gibt es neue Funktionen im CovPass, die das Reisen erleichtern: Nach einem Update lässt sich nun in der neuesten Version der App mit einem Klick eine PDF mit dem Impfzertifikat erstellen. Diese PDF wiederum können Nutzerinnen und Nutzer etwa in einer Cloud speichern oder ausdrucken. Ist das Handy weg oder kaputt, kann somit nach wie vor auf das Impfzertifikat zurückgegriffen werden und Reisende können ihren Impfstatus nachweisen. Zunächst hatte „chip.de“ darüber berichtet.

Impfzertifikat enthält sensible Daten

Nutzerinnen und Nutzer sollten allerdings beachten, dass im Impfzertifikat sensible und persönliche Informationen enthalten sind. Die PDF sollte also nur dort gespeichert werden, wo der oder die Geimpfte selbst oder aber eine Vertrauensperson Zugriff haben.

Eine weitere Funktion, die das Reisen im Ausland erleichtert, nennt sich „Gültigkeit überprüfen“. Hier können Userinnen und User mit einem Klick das Land auswählen, in das sie reisen möchten und sofort erfahren, ob das Impfzertifikat oder der Genesenennachweis dort für die Einreise anerkannt werden.