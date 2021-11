Corona-Variante B.1.1.529: Großbritannien und Israel schränken Einreisen aus südlichem Afrika ein

Anzeige

Anzeige

London. Wegen einer besorgniserregenden neuen Variante des Coronavirus im südlichen Afrika schränkt die britische Regierung den Flugverkehr aus mehreren Ländern der Region ein. Zudem gilt für Ankommende eine strenge Pflicht zur Hotelquarantäne. Betroffen von der neuen Regelung seien Südafrika, Namibia, Lesotho, Botsuana, Eswatini und Zimbabwe, teilte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid am Donnerstag mit.

Es gebe Hinweise darauf, dass die Variante mit der Bezeichnung B.1.1.529 womöglich noch ansteckender sei als die Delta-Variante und dass die verfügbaren Impfstoffe weniger wirksam dagegen seien, sagte Javid. Der Flugverkehr aus den sechs Ländern sollen von Freitagmittag an eingestellt werden. Von Sonntag an gilt für Rückkehrer eine Pflicht zur Hotelquarantäne.

Auch Israel regiert

Anzeige

Israel hat wegen der Corona-Variante B.1.1.529 am Donnerstag ebenfalls sofortige Reisebeschränkungen für mehrere afrikanische Länder verhängt. Südafrika, Lesotho, Botswana, Simbabwe, Mosambik, Namibia und Eswatini seien nach einer Sonderberatung als „rote Länder“ eingestuft worden, teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett mit.

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Ausländer dürften aus diesen Ländern nicht mehr nach Israel einreisen, heißt es in der Mitteilung. Israelis, die aus diesen Ländern zurückkehrten, müssten für bis zu 14 Tage in Quarantäne in ein Corona-Hotel. Nach einer Woche könnten sie sich jedoch mit zwei negativen PCR-Tests freitesten.

Die Sorge wegen der neuen Mutante ist groß. Bislang wurden in Großbritannien keine Fälle mit der neuen Variante festgestellt. Täglich kommen jedoch nach Angaben der Nachrichtenagentur PA rund 500 bis 700 allein aus Südafrika in dem Land an. Über die Weihnachtszeit wird mit einer höheren Zahl gerechnet.

Noch ist B.1.1.529 in Großbritannien nicht als besorgniserregende Variante (variant of concern) eingestuft. PA zitierte jedoch einen Experten der britischen Behörde für Sicherheit im Gesundheitswesen mit der Einschätzung, es handle sich um „die schlimmste Variante, die wir bisher gesehen haben“.

WHO hat Krisentreffen angesetzt

Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO wollen am Freitag zusammenkommen, um über die neue Variante B.1.1.529 zu beraten.

Experte Tulio de Oliveira, der auch die Ausbreitung der Delta-Variante in Südafrika dokumentiert hat, sagte, die hohe Zahl der Mutationen, unter anderem am wichtigen Spike-Protein, lege eine größere Übertragbarkeit nahe. „Uns macht die sprunghafte Evolution dieser Variante Sorgen.“ Die gute Nachricht sei, dass auch sie durch einen PCR-Test nachweisbar sei.

Nach einer Zeit relativ niedriger Corona-Zahlen mit durchschnittlich um die 200 Neuinfektionen pro Tag wurden am Mittwoch mehr als 1200 und am Donnerstag 2465 gemeldet. Bei Genomsequenzierungen wurde die neue Variante entdeckt.

Anzeige

Es sei sehr wahrscheinlich, dass die hohe Zahl der Neuinfektionen auf diese Variante zurückzuführen sei, sagte auch Ravindra Gupta von der Universität von Cambridge. „Das ist eindeutig eine Variante, die wir sehr ernst nehmen müssen.“

In Südafrika mit seinen rund 60 Millionen Einwohnern sind rund 41 Prozent der Erwachsenen geimpft.