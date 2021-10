Diese Fernreisen sind nur für Geimpfte möglich

Anzeige

Fernreisen sind seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor rund eineinhalb Jahren ein schwieriges Unterfangen. Denn einige Länder halten ihre Grenzen noch immer fest verschlossen wie beispielsweise China und Japan. Andere öffnen sich hingegen mit dem fortschreitenden Impffortschritt.

Dennoch ist die Einreise oftmals nur unter einer Bedingung möglich: Die Reisenden müssen vollständig geimpft sein. In Kanada, Singapur, Indien, Chile und auf Mauritius können Geimpfte bereits wieder Urlaub machen. Weitere Länder wie die USA öffnen demnächst nur für Geimpfte. Hier ein Überblick der Länder samt der Einreise-Regeln.

Kanada: Diese Einreiseregeln gelten für geimpfte Deutsche

Eines der Länder, das nur Geimpften die Einreise erlaubt, ist Kanada. Seit dem 7. September dürfen Geimpfte aus Deutschland und anderen Ländern Europas Kanada wieder besuchen. Um einreisen zu dürfen, müssen Reisende ab zwölf Jahren vollständig mit einem von der kanadischen Regierung akzeptierten Impfstoff gegen das Coronavirus geimpft sein. Außerdem müssen Touristinnen und Touristen einen negativen PCR-Test vorweisen, der bei Abflug nicht älter als 72 Stunden sein darf. Kinder unter fünf Jahren sind nach Angaben der kanadischen Regierung von der Testpflicht ausgenommen. Auch eine Registrierung auf „ArriveCan“ ist Pflicht.

Der Bow Lake im Banff National Park in Kanada. Geimpfte Reisende können das Land wieder bereisen. © Quelle: picture alliance

Singapur: Voraussetzungen für die Einreise

Singapur empfängt seit dem 7. September ebenfalls wieder Reisende aus Deutschland. Allerdings gilt auch hier: Zutritt nur für Geimpfte. Diese können über die sogenannte Vaccinated Travel Lane (VTL) einreisen. Direktflüge von und nach Deutschland sind mit Singapore Airlines und auch wieder mit der Lufthansa möglich.

Damit die Einreise nach Singapur auch wirklich klappt, müssen geimpfte Reisende 48 Stunden vor dem Abflug und bei der Ankunft am Flughafen Changi einen PCR-Test durchführen. Bis das letzte Testergebnis vorliegt, müssen sich Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland in ihrem Hotel aufhalten. Wer nicht Staatsbürger oder Staatsbürgerin von Singapur ist, muss zudem einen Vaccinated Travel Pass (VTP) zwischen sieben und 30 Tagen vor dem geplanten Einreisedatum nach Singapur beantragen.

Indischer Ozean: Geimpfte können sich auf Mauritius frei bewegen

Mauritius hat sich für Menschen mit Impfung geöffnet: Seit dem 1. Oktober müssen vollständig geimpfte Reisende nicht mehr in Hotelquarantäne. Sie können sich auf der Insel wieder frei bewegen. Bei der Ankunft wird erneut ein Corona-Test gemacht: Wer in einem Hotel nächtigt, benötigt einen Antigen-Schnelltest, wer in einer anderen Ferienunterkunft urlaubt, muss am Flughafen einen PCR-Test machen. Zur Einreise nach Mauritius muss zudem eine Online-Registrierung sowie eine Selbstauskunft zum Gesundheitszustand ausgefüllt werden. Darüber hinaus muss eine Krankenversicherung vorgewiesen werden, die im Falle einer Covid-19-Infektion alle Kosten übernimmt.

Wer ungeimpft nach Mauritius möchte, muss hingegen weiterhin in Quarantäne – und mit einigen Corona-Tests rechnen. Zur Einreise, bei Ankunft, an Tag sieben und an Tag 14 sind PCR-Tests notwendig. Zudem müssen ungeimpfte Reisende die ersten 14 Nächte in einem Quarantänehotel verbringen und dürfen sich erst danach frei auf der Insel bewegen.

Die Insel Mauritius ist bekannt für ihre paradiesischen Strände. © Quelle: Imago Images/Imagebroker

Indien lässt geimpfte Touristen wieder einreisen

Indien lässt seit dem 15. Oktober wieder vollständig geimpfte Touristen einreisen. So werden zwar wieder Touristenvisa ausgestellt, aber zunächst nur für Reisende auf Charterflügen. Vom 15. November an soll diese Regelung auch auf Touristen ausgedehnt werden, die mit anderen Flügen anreisen. Reisende müssen innerhalb von 72 Stunden vor Flugantritt negativ auf das Coronavirus getestet worden sein. Zudem muss vor Antritt der Reise zwingend eine Self-Declaration-Form ausgefüllt werden, bei der das negative PCR-Testergebnis hochzuladen ist. Ein Ausdruck der Registrierung, sowie eine Passkopie sollten mitgeführt werden, so das Auswärtige Amt. Auch die Nutzung der COVID-19-Tracking-App „Aarogya Setu“ ist verpflichtend.

Thailand öffnet für geimpfte Reisende aus sicheren Ländern

Thailand öffnet ab dem 1. November seine Grenzen zum quarantänefreien Urlaub für vollständig Geimpfte aus mindestens zehn Staaten – darunter auch Deutschland. Andere Länder, die wegen ihrer geringen Corona-Inzidenz auf der Liste stehen, sind Singapur, China und die USA. Urlauberinnen und Urlauber müssten lediglich einen PCR-Test vor der Abreise in ihrer Heimat und einen weiteren bei der Ankunft in Thailand machen, kündigte Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha an. Danach könnten sie alle Landesteile frei bereisen.

Thailand hat bereits kleine Reisekorridore geschaffen: Im Zuge des „Sandbox“-Projektes haben die größten Inseln Phuket und Ko Samui bereits im Juli für Geimpfte geöffnet.

Hotelanlage in Phuket auf Thailand: Das beliebte Reiseland in Südostasien will im November komplett für Geimpfte öffnen. © Quelle: Bernhard Krieger/dpa-tmn

USA: Einreise für getestete Geimpfte

Nach rund 20 Monaten wollen die USA Anfang November den Einreisestopp aus Europa aufheben. Vollständig geimpfte Touristinnen und Touristen sollen mit dem entsprechenden Nachweis und einem zusätzlichen Corona-Test (drei Tage alter PCR- oder Antigen-Test) dann wieder einreisen dürfen. Für den Fall eines Corona-Falls müssen Airlines zudem die Kontaktinformationen von Reisenden 30 Tage lang aufheben, darunter die Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse jedes Fluggasts. Unklar sind allerdings noch die Einreise-Regeln für Kinder, welche Impfstoffe für die Einreise akzeptiert und ob Kreuzimpfungen anerkannt werden.

Passanten spazieren an der Skyline von Lower Manhattan im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn vorbei. Städtereisen in den Big Apple werden ab November wieder möglich. © Quelle: Michael Nagle/XinHua/dpa

Südamerika öffnet sich teilweise – oft nur für Geimpfte

Südamerika öffnet sich nur vorsichtig. In Peru dürfen geimpfte Reisende ins Land, die zusätzlich negativ getestet sind. Chile hat zum 1. Oktober die grundsätzliche Einreisesperre für alle geimpften Ausländer teilweise aufgehoben. Vorerst gilt aber weiterhin eine wenig reisefreundliche Quarantänepflicht. Die Adresse zur Isolation muss den chilenischen Tourismusbehörden mitgeteilt werden. Erst fünf Tage nach einer Selbstisolation dürfen Urlaubende das Land frei bereisen. Zusätzlich zum Impfnachweis, der auf der Website der Regierung hochgeladen werden muss, müssen ausländische Reisende einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist.

Argentinien öffnet die Grenzen ab dem 1. November für vollständig geimpfte Europäer und Europäerinnen. Wer einreisen will, muss zudem einen negativen PCR-Test vorweisen. Eine Quarantänepflicht ist zwar nicht vorgesehen, allerdings könnten zwischen dem fünften und dem siebten Tag nach Einreise weitere Corona-Tests nötig werden. Denn auch Ungeimpfte dürfen einreisen, allerdings müssen sie in Quarantäne – die Dauer steht noch nicht fest. Bei ihnen ist aber an Tag fünf und sieben nach der Einreise jeweils ein PCR-Test Pflicht.

Red Valley in Peru: Das südamerikanische Land lässt geimpfte Touristen mit negativem PCR-Test wieder einreisen. © Quelle: Steffen Trumpf/dpa-tmn

Fidschi: Inselparadies öffnet wohl Ende des Jahres

Ende des Jahres will auch das Inselparadies Fidschi seine Grenzen für vollständig Geimpfte öffnen. Da auf Fidschi fast 100 Prozent der Erwachsenen derzeit ihre erste Corona-Impfung empfangen haben, gebe es entsprechende Pläne, so die Tourismusbehörde Tourism Fiji in einer Mitteilung. Eine offizielle Ankündigung der Regierung Fidschis steht aber noch aus.

Australien: Öffnung noch vor Weihnachten?

Noch ist Australien für internationale Reisende dicht. Aber erste Öffnungsschritte sind bereits für vollständig geimpfte Australier ab November angedacht – sie dürfen dann wieder ins Ausland reisen. Einreisen dürfen aber zunächst nur australische Staatsbürger und solche mit permanenter Aufenthaltsgenehmigung (PA) sowie deren unmittelbare Familie. Erst später würden dann qualifizierte Migranten und Studenten folgen, so Australiens Premierminister Scott Morrison. Für Touristinnen und Touristen könnte Australien 2022 öffnen. Wer ungeimpft ins Land einreisen will, wird allerdings eine 14-tägige Quarantänezeit in einem Hotel absitzen müssen.

Doch Australiens Handels- und Tourismusminister Dan Tehan macht international Reisenden Hoffnung: Seiner Auffassung nach könnte Australien schon vor Weihnachten seine Grenzen für Urlaubende öffnen. „Natürlich ist es unsere Priorität, Australier nach Hause zu bringen“, sagte Tehan am Montag dem Sender Sky News Australia. „Aber meiner Meinung nach können wir vor Weihnachten damit beginnen, auch alle anderen - darunter internationale Touristen - hereinzulassen.“ Voraussetzung sei aber, dass mindestens 80 Prozent der Bevölkerung im Alter von über 16 Jahren vollständig gegen das Coronavirus geimpft seien.

Impfpflicht in Costa Rica: Ungeimpfte werden indirekt ausgeschlossen

Noch können sich Ungeimpfte in Costa Rica frei bewegen – die Einreise ist unter Auflagen möglich. Einreisende müssen das Gesundheitsformular „Pase de Salud“ online ausfüllen. Bei Einreise muss der erhaltene QR-Code für dieses Formular vorgelegt werden. Ebenso ist grundsätzlich ein Nachweis über eine Corona-Krankenversicherung in englischer oder spanischer Sprache vorzulegen. Ausnahmen gelten seit dem 1. August 2021 für Minderjährige und Reisende, die komplett geimpft sind, so das Auswärtige Amt.

Doch ab dem 1. Dezember müssen Einheimische sowie Reisende eine Corona-Impfung nachweisen, um Restaurants, Bars, Casinos, Handelszentren, Museen, Fitnessstudios, Hotels, Theater, Kulturstätte und Sportveranstaltungen besuchen zu können. Auch Abenteuertourismus soll laut „The Tico Times“ dann nur noch für Geimpfte möglich sein. Damit werden Ungeimpfte indirekt komplett aus allen touristischen Aktivitäten ausgeschlossen. Ein Urlaub im Hotel ist nur noch für Geimpfte möglich.