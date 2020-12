Reise-Unlust: 34 Prozent der Deutschen planen keinen Urlaub für 2021

Anzeige

Reisen oder nicht reisen? Diese Frage stellen sich Touristen seit Beginn der Corona-Krise. Immerhin gibt es weltweit zahlreiche Reiseeinschränkungen und Corona-Regeln, die sich permanent verändern. Auch im Jahr 2021 bleibt die Pandemie ein großer Entscheidungsfaktor. Inwiefern es Reisende weiterhin beeinflusst, hat das Meinungsforschungsinstitut Yougov ausgewertet. Dafür wurden die Reisepläne von 14.700 Personen aus 25 Ländern für das nächste Jahr erfragt.

Das Ergebnis: Unter allen europäischen Befragten entscheiden sich Deutsche und Spanier derzeit am häufigsten gegen eine Reise in den nächsten zwölf Monaten. So planen jeweils 34 Prozent der Befragten im Jahr 2021 weder nationale noch internationale Reisen, sei es beruflich oder privat. Mit 40 Prozent führt Kanada diese Äußerung weltweit an.

Gesundheitsrisiken und Reiseeinschränkungen gelten als Reisehindernisse

Gleichzeitig planen aber auch 40 Prozent der Deutschen wieder nationale und 31 Prozent internationale Urlaubsreisen im nächsten Jahr (Mehrfachantwort war möglich). Die häufigsten Gründe, mit denen sich viele deutsche Touristen konfrontiert sehen, sind Gesundheitsrisiken und Reiseeinschränkungen. Ganze 60 Prozent der Befragten sehen die gesundheitlichen Risiken des Reisens als Hindernis. Und fast genauso viele (57 Prozent) glauben, dass die Reisebeschränkungen für sie eine Barriere darstellen.

In Europa geben mit 63 Prozent die Finnen am häufigsten an, dass gesundheitliche Risiken sie vom Reisen abhalten. Im internationalen Vergleich sagten dies mit 67 Prozent Reisende aus Mexiko und Malaysia am häufigsten.