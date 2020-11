Mallorca will Corona-Tests für Reisende in Urlaubssaison 2021

Anzeige

Hoteliers auf Mallorca fordern schon länger eine Corona-Testpflicht für ankommende Urlauber, auf den Kanaren wird dies demnächst Realität: Wer auf die Inseln Teneriffa, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera und El Hierro eisen will, muss ab dem 14. November einen maximal 72 Stunden alten negativen Covid-19-Test vorlegen. Ohne diesen dürfen Unterkünfte die Touristen nicht beherbergen.

„Der Test sollte nach Möglichkeit im Herkunftsland gemacht worden sein, kann aber auch unmittelbar im Anschluss an die Einreise in hierzu autorisierten Teststationen durchgeführt werden, wobei die Kosten von der untersuchten Person zu tragen sind“, heißt es dazu in den Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amtes.

Wird ein Corona-Test ab Ostern auf Mallorca Pflicht?

Dieses Vorgehen könnte auch für Mallorca, Menorca und Ibiza ein Vorbild sein: Im Zuge der Pläne für ein neues Sicherheitskonzept, das den Tourismus im Jahr 2021 garantieren und die Balearen als sicheres Reiseziel positionieren soll, prüft die balearische Landesregierung eine Testpflicht.

Demnach könnten PCR-Tests bei ankommenden Urlaubern aus dem Ausland und vom spanischen Festland vorgenommen werden, wenn diese nicht schon vor der Abreise einen Test haben machen lassen, das berichtet die „Mallorca Zeitung“. Diese Maßnahme könnte als Teil eines neuen Gesundheitskonzeptes ab den Osterferien gelten.

Bis dahin solle definiert werden, welche Tests gemacht werden könnten und welche weiteren Maßnahmen an den Flughäfen und in den Häfen möglich seien, zitiert die Zeitung den balearischen Tourismusminister so Iago Negueruela.