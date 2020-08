Corona-Testpflicht für Kreuzfahrtgäste von Reisebüro-Verband gefordert

Änderungen im August 2020: Mehr Geld für Azubis und Studenten

Auszubildende, Studenten und Schüler können auf mehr Geld hoffen. Zudem nehmen in einigen Bundesländern Schulen und Kitas den Regelbetrieb wieder auf. Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten sind Corona-Tests künftig verpflichtend. Was steht in diesem Monat an? Die wichtigsten Änderungen, Fristen und Verbrauchernews für August 2020 in der Übersicht.