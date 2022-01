Corona-Test positiv: Wie bekomme ich das Geld für den Urlaub zurück?

Anzeige

Die besonders ansteckende Omikron-Variante lässt die Corona-Zahlen auch in Deutschland langsam aber sicher steigen. In vielen anderen Ländern schnellen die Zahlen trotz strenger Schutzmaßnahmen bereits seit Wochen in die Höhe. Und so passiert es auch immer häufiger, dass der Corona-Test bei Reisenden kurz vor dem Urlaub positiv ausfällt und die Reise nicht stattfinden kann oder dass sie sich im Urlaub infizieren.

In so einem Fall ist der Frust bei Betroffenen groß. Doch wer über einen der großen deutschen Reiseveranstalter bucht und sich gegebenenfalls für ein zusätzliches Reiseschutz-Paket entscheidet, bleibt zumindest nicht auf bereits gezahlten oder zusätzlich anfallenden Reisekosten sitzen.

Urlaubsantritt nicht möglich – so erhalten Reisende ihr Geld zurück

Um im Falle einer Infektion finanziell abgesichert zu sein, bieten die Reiseveranstalter FTI Touristik, 5vorFlug und BigXtra ihren Kundinnen und Kunden ab diesem Jahr ein besonders umfangreiches Paket an. Der sogenannte „Corona Reiseschutz Premium“ deckt Kosten bis zu 10.000 Euro ab und greift nicht nur bei einem positiven Corona-Test vor der Abreise, sondern auch dann, wenn Reisende Kontakt zu einer Infizierten Person hatten und ihnen deshalb häusliche Isolation verordnet wurde. Kostenpunkt: 14,90 Euro.

Etwas günstiger ist der Reiseschutz, den die Veranstalter der FTI Group bereits seit längerem anbietet. Der „Corona Reiseschutz“ kann für 9,90 Euro zur Reise hinzu gebucht werden und schützt Reisende genau wie die Premium-Variante im Falle eines positiven Corona-Test 72 Stunden oder weniger vor der Abreise. Allerdings wird Reisenden, die diesen klassischen Reiseschutz gebucht haben, im Falle einer Stornierung maximal 1500 Euro erstattet. Und wenn die Reise wegen Kontakt zu einer Infizierten Person abgesagt werden muss, greift das günstigere Paket nicht. Buchbar sind beide Pakete bei Reservierungen bis zum 30. Juni 2022 für den Reisezeitraum bis zum 31. Oktober 2023.

Auch Tui und DER Touristik bieten Reiseschutz vor Abreise an

Tui sichert seine Kundinnen und Kunden ebenfalls schon vor der Abreise ab. Mit seinem sogenannten „Tui Protect Serviceversprechen“ garantiert das Unternehmen die Übernahme von Stornierungskosten bis zu 1500 Euro pro Person im Falle einer behördlich angeordneten Quarantäne vor Reiseantritt. Dabei ist es egal, ob sich der Urlauber oder die Urlauberin nachweislich mit dem Virus infiziert hat oder nur der Verdacht auf eine Infektion besteht. Der Preis für den Reiseschutz ist bereits im Reisepreis miteinbegriffen.

Auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland gibt auch die DER Touristik Group an, dass ihre Veranstalter Dertour, Jahn Reisen, ITS und Meiers Weltreisen ein Reiseschutz-Paket im Zusammenhang mit Covid19 anbieten. Dieses kann für 13 Euro zu jeder Reise hinzugebucht werden und sorgt dafür, dass Reisenden bei einer Corona-Infektion oder auferlegten Quarantäne kurz vor der eigentlichem Abreisetermin die Kosten erstattet werden.

Welche Hilfe erhalten Reisende bei einer Infektion im Urlaub?

Auch bei einer Infektion während des Urlaubs erhalten Reisende Hilfe von den beiden deutschen Reiseveranstaltern. Im Falle eines positiven Tests können sich FTI- und BigXtra-Gäste nach Angaben der FTI Group auf deren „Corona Reiseversprechen“ verlassen, das kostenfrei für alle Flugpauschalreisen bis zum 31. Oktober 2022 gilt. Dieses beinhaltet die Betreuung positiv getesteter Personen über eine Notfall-Hotline, die 24 Stunden am Tag besetzt ist sowie die Erstattung zusätzlicher Unterkunftskosten in einem Quarantänehotel und die Übernahme der Kosten für die Umbuchung des Rückflugs bis zu einer Höhe von 3500 Euro pro Buchung.

Der Reisekonzern Tui übernimmt bei einer behördlich angeordneten Quarantäne im Urlaubsort bis zu 5000 Euro an Kosten, die für zusätzliche Unterbringung und Rückflugkosten entstehen. Außerdem organisiert das Unternehmen die Heimreise für die Mitgereisten, die sich nicht in Quarantäne begeben müssen. Dabei handelt es sich ebenfalls um einen Service, der bereits im Reisepreis enthalten ist. Die Veranstalter der DER Touristik Group übernehmen im Falle einer Corona-Infektion im Urlaub zusätzliche Hotelkosten in Höhe von bis zu 1000 Euro pro Person – aber nur, wenn Reisende den zusätzlichen Reiseschutz abgeschlossen haben.