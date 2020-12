Nach neun Monaten: Sri Lanka lässt wieder Touristen ins Land

Anzeige

Die ersten Urlauber in Sri Lanka trafen am Montag mit einem Spezialflug aus der Ukraine ein, die 186 Reisenden sollen planmäßig zehn Tage auf der Insel im Indischen Ozean bleiben. Die Regierung erklärte, sie wolle Touristen über ein Pilotprogramm wieder ins Land locken. Bis zum 24. Januar werden so 2580 Reisende in Sri Lanka erwartet.

Die Coronavirus-Pandemie hat dem Tourismus in Sri Lanka immens geschadet. Der Sektor ist für die Wirtschaft des Landes von großer Bedeutung, er macht rund fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. 250.000 Menschen sind direkt im sri-lankischen Tourismus beschäftigt und zwei Millionen indirekt.

In Sri Lanka sind mehr als 41.000 Corona-Fälle einschließlich 194 Todesopfern bestätigt worden.