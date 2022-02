RKI-Liste: Italien, Kroatien und Polen keine Hochrisikogebiete mehr

Anzeige

Die Liste der Risikogebiete wird immer kürzer: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Freitag angekündigt, dass 35 weitere Länder und zahlreiche Überseegebiete von der Liste der Hochrisikogebiete verschwinden – keine neuen kommen hinzu. Mittlerweile sind nur nur noch 63 Staaten sowie Überseegebiete als Hochrisikogebiete gelistet.

Besonders erfreut dürften Urlauberinnen und Urlauber darüber sein, dass der Risikostatus für beliebte Reiseziele in Europa entfällt. Belgien, Bulgarien, Italien, Kroatien, Polen, Schweden und Ungarn sind ab Montag keine Hochrisikogebiete mehr. Somit müssen ungeimpfte Reisende sowie ungeimpfte Kinder nach der Rückkehr nicht mehr in Quarantäne.

Ebenfalls von der Liste gestrichen werden beliebte Reiseziele wie die Sychellen, Aruba, Bonaire und Curaçao. Auch hier gilt künftig nur noch die 3G-Regel zur Einreise: Ungeimpfte und nicht genesene Personen benötigen einen negativen Corona-Test, um nach Deutschland zu reisen. Die digitale Einreiseanmeldung entfällt.

Die neue RKI-Liste im Überblick

Gebiete, die nicht mehr als Hochrisikogebiete gelten:

Albanien

Antigua und Barbuda

Argentinien

Australien

Bangladesch

Belgien

Belize

Der Plurinationale Staat Bolivien

Bosnien und Herzegowina

Bulgarien

Ecuador

Frankreich – das französische Übersee-Departement Guadeloupe – die Gebietskörperschaften St. Barthélemy und St. Martin

Grenada

Guyana

Irak

Italien

Kolumbien

Kosovo

Kroatien

Luxemburg

Madagaskar

Montenegro

Die Niederlande – die überseeischen Teile des Königreichs der Niederlande Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius und St. Martin

Nordmazedonien

Panama

Peru

Die Philippinen

Polen

Die Republik Moldau

St. Lucia

San Marino

Schweden

Serbien

Die Seychellen

Suriname

Die Ukraine

Ungarn

Die Einstufung als Hochrisikogebiet beziehungsweise die Aufhebung des Status sind seit Sonntag, 26. Februar, 0 Uhr, wirksam.

Keine Hochrisikogebiete ab 4. März mehr?

Die aktuelle Handhabung der Einstufung von Ländern als Corona-Hochrisikogebiete durch Bundesgesundheitsministerium, Bundesinnenministerium sowie Auswärtiges Amt könnte sich aber bald ändern. Die Bundesregierung will Auslandsreisen in Corona-Zeiten wieder erleichtern.

Laut dem Änderungsentwurf des Gesundheitsministers Karl Lauterbach sollen Länder nur noch dann als Hochrisikogebiete ausgewiesen werden, wenn dort eine Corona-Mutante mit „stärker krankmachenden Eigenschaften“ grassieren als die hierzulande dominierende Omikron-Variante. Die entsprechenden Änderungen ab dem 4. März greifen – also noch vor den Osterferien.

Derzeit bringt eine Sieben-Tage-Inzidenz von deutlich mehr als 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner eine hohe Wahrscheinlichkeit mit sich, dass ein Land oder eine Region als Hochrisikogebiet eingestuft und mit einer Reisewarnung des Auswärtigen Amtes belegt wird. Hinzugezogen werden können auch andere Faktoren wie die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die Hospitalisierungsrate und die Positivrate der Corona-Tests.

Diese Art der Einstufung der hat zur Folge, dass inzwischen viele Länder als Hochrisikogebiete gelten, in denen die Inzidenz deutlich niedriger ist als in Deutschland.

Einreiseregeln in Deutschland

Für die Einreise nach Deutschland gilt generell die 3G-Regel: Reisende müssen den Nachweis über eine Impfung, Genesung oder einen negativen Corona-Test bei sich führen. Für die Einreise aus Hochrisikogebieten und Virusvariantengebieten gelten verschärfte Regeln:

Onlineanmeldung: Alle, die aus Hochrisikogebieten und Virusvariantengebieten zurückkehren, müssen vorab eine digitale Einreise­anmeldung ausfüllen. Getestete, vollständig Geimpfte und Genesene müssen dort ihren Test-, Impf- oder Genesenennachweis hochladen.

Quarantänepflicht: Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und weder geimpft noch genesen ist, muss in Deutschland für bis zu zehn Tage in Quarantäne. Ab dem fünften Tag ist ein Freitesten möglich. Auch Kinder müssen in Isolation – allerdings müssen unter Sechsjährige sich nicht freitesten, die Quarantäne endet automatisch nach dem fünften Tag. Wer aus einem Virusvariantengebiet einreist, muss für 14 Tage in Quarantäne. Es gelten keine Ausnahmen für Geimpfte, Genesene oder Kinder.

Corona-Testpflicht: Wer aus einem Virusvariantengebiet einreist, muss unabhängig vom Impfstatus noch vor dem Einsteigen in einen Flieger einen negativen PCR-Test vorweisen. Und auch nach der Ankunft können weitere PCR-Testungen durch das Gesundheitsamt am Flughafen oder am Ort der Absonderung/Quarantäne angeordnet werden, heißt es vom Bundesministerium für Gesundheit. Diese Regel gilt auch für Geimpfte und Genesene. Bei der Einreise aus einem Hochrisikogebiet reicht ein 3G-Nachweis (Impfung, Genesung oder Corona-Test). Ein Antigenschnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein, ein PCR-Test 72 Stunden. Kinder unter sechs Jahren sind von der Nachweispflicht befreit.

Die aktuelle Liste der Hochrisikogebiete

Gültig ab Sonntag, 26. Februar, 0 Uhr: