Ganz Kanada und Schweden: Die neuen Corona-Risikogebiete auf der RKI-Liste

Es trifft ganz Schweden, Kanada und mehrere Regionen in Griechenland: Die deutsche Bundesregierung am Freitag (13. November) etliche weitere Regionen in Europa und der Welt zu Corona-Risikogebieten erklärt – diese sind nun in der entsprechenden Liste des bundeseigenen Robert-Koch-Institutes (RKI) aufgeführt. Grund dafür ist die vor Ort gestiegenen Zahl von gemeldeten Corona-Neuinfektionen.

Konkret wurden folgende Länder und Regionen vom RKI neu als Corona-Risikogebiete eingestuft:

Estland: es gelten nun auch die Regionen Harju, Hiiu und Rapla als Risikogebiete.

Frankreich: es gilt nun auch das Überseegebiet Französisch-Polynesien als weiteres Risikogebiet.

Griechenland: es gelten nun auch die Regionen Nördliche Ägäis und Peloponnes als Risikogebiete.

Kanada: gesamt Kanada gilt nun als Risikogebiet.

Lettland: es gilt nun auch die Region Zemgale als Risikogebiet.

Norwegen: es gelten nun auch die Provinzen Vestland und Viken als Risikogebiete.

Schweden: gesamt Schweden gilt nun als Risikogebiet.

Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland: es gilt nun auch die Kanalinsel Jersey als Risikogebiet.

Die Region Österbotten in Finnland gilt nun nicht mehr als Risikogebiet.

Zur Region Nördliche Ägäis in Griechenland gehören unter anderem die Inseln Limnos, Agios Efstratios und umliegende Inseln. Nicht mehr als Risikogebiet gilt die Region Österbotten in Finnland. Die Änderungen auf der RKI-Liste und die damit verbundenen Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes sind wirksam ab Sonntag, 15. November 2020, um 0 Uhr.

Rückkehrer müssen sich registrieren und in Quarantäne

Wer aus einem Corona-Risikogebiet kommt, muss sich vor der Einreise nach Deutschland digital registrieren, dies gilt seit dem 8. November. Die Quarantänezeit nach der Rückreise wurde auf zehn Tage verkürzt, sie kann nun jedoch erst frühestens mit einem Corona-Test am fünften Tag verkürzt werden.

Für Risikogebiete ruft Auswärtiges Amt Reisewarnung aus

Für Corona-Risikogebiete ruft das Auswärtige Amt kurze Zeit später auch eine Reisewarnung aus. Die höchste Warnstufe des Auswärtigen Amtes ist zwar ist kein Reiseverbot; sie führt jedoch dazu, dass die meisten Veranstalter Pauschalreisen in die Regionen absagen.

Umgekehrt haben Reisewarnung und die Einstufung als Risikogebiet auch eine positive Seite für Verbraucher: Sie sind ein starkes Indiz für eine Gefährdungslage. Und damit ist es Verbrauchern möglich, Buchungen einer Pauschalreise kostenlos zu stornieren.