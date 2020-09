Corona-Rekord in Frankreich: Wo ist Urlaub noch möglich?

Anzeige

Paris. Die Corona-Lage in Frankreich wird immer ernster: 9843 neue Coronavirus-Infektionen wurden seit dem Vortag erfasst, es ist die höchste Zahl in Frankreich seit dem Beginn der Pandemie. Das hat auch Auswirkungen für Touristen, denn das Auswärtige Amt warnt inzwischen vor Reisen in sechs Regionen, die aus deutscher Sicht als Corona-Risikogebiete gelten.

Reisewarnung für sechs Regionen – mit Paris und der Mittelmeerküste

Waren zunächst nur Paris und die Côte d’Azur betroffen, gelten seit dem 9. September Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes für sechs der 13 Regionen in dem europäischen Land:

Île-de-France

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Auvergne-Rhônes-Alpes

Occitanie

Nouvelle-Aquitaine

Korsika

Damit gilt inzwischen die gesamte Mittelmeerküste als Corona-Risikogebiet, ebenso weite Teile der Atlantikküste im Süden des Landes. In den Risikogebieten befinden sich unter anderem auch die Hauptstadt Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, Nizza und Cannes.

Auch vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Überseegebiete Französisch-Guayana, Saint-Martin und Guadeloupe wird aufgrund hoher Infektionszahlen gewarnt.

Reisen in Risikogebiete: Das sind die Konsequenzen

Was heißt das nun für Touristen? Eine Reise in eines der Risikogebiete ist theoretisch möglich – für heimkehrende Urlauber greift jedoch eine Testpflicht auf das Coronavirus. Spätestens 72 Stunden nach der Rückreise muss ein PCR-Test gemacht werden, bis zum Erhalt des negativen Ergebnisses müssen die Reisenden bis zu 14 Tage in Quarantäne.

Bei einer Reisewarnung stornieren die meisten Veranstalter die Pauschalreisen in betroffene Gebiete. So teilt Tui beispielsweise mit: “Wir orientieren uns bei allen Entscheidungen zu Reiseabsagen an den Empfehlungen des Auswärtigen Amtes.” Viele Airlines fliegen oftmals trotz Reisewarnung weiter an die Ziele – meist mit einem reduzierten Programm.

Diese Orte in Frankreich sind aktuell kein Risikogebiet

Es gibt aktuell noch Gebiete in Frankreich, in denen ein Urlaub ohne Konsequenzen für Rückkehrer möglich ist. Dort gibt es bezogen auf die vergangenen sieben Tage durchschnittlich weniger als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Nicht als Risikogebiet gelten derzeit sieben Regionen:

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Grand-Est

Hauts-de-France

Normandie

Pays de la Loire

Doch auch dort steigen die Fallzahlen regional – Sorge bereitet unter anderem die Region Grand-Est, die an das Saarland in Deutschland grenzt. Dort steigen die Zahlen der Neuinfektionen kontinuierlich, die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt inzwischen 30,2 (Stand: 11. September).

Frankreich berät über neue Corona-Maßnahmen

In Frankreich berät die Regierung an diesem Freitag weiter über strengere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Aktuell sind bereits große Versammlungen verboten. In einigen Städten wie Paris und Marseille sind Masken auf öffentlichen Plätzen und sogar auf den Straßen vorgeschrieben. Als schärfstes Mittel zur Eindämmung des Virus gelten Ausgangsbeschränkungen, wie sie in dem Land bereits zwischen März und Mai galten.