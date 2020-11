Corona-Rekord: Zweiter Lockdown in Griechenland ab Samstag

Anzeige

Griechenland vermeldete am Mittwoch einen neuen Corona-Rekord: Innerhalb von 24 Stunden waren in dem Land mit 10,7 Millionen Einwohnern 2646 neue Covid-19-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt damit landesweit nun durchschnittlich 92,75 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Nun zieht die Regierung die Notbremse.

Lockdown in Griechenland mit Ausgangssperre

Premierminister Kyriakos Mitsotakis kündigte am Donnerstag in einer Pressekonferenz an, dass Griechenland erneut in einen Lockdown geht – dieser soll ab Samstag, 7. November, um 6 Uhr für vorerst drei Wochen gelten. Im Unterschied zum März sollen Kindergärten und Grundschulen geöffnet bleiben, berichtet das griechische Portal Iefimerida.

Bereits seit Dienstag stehen Corona-Hotspots in Griechenland unter einem Teil-Lockdown mit nächtlicher Ausgangssperre. Restaurants, Bars, kulturelle sowie Freizeiteinrichtungen in Athen und anderen Städten mit hohen Infektionszahlen sind geschlossen.

Griechenland: Reisewarnung bisher nur für Westmakedonien

Griechenland steht inzwischen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von durchschnittlich 92,75 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Das ist deutlich über dem aus deutscher Sicht kritischen Wert von 50. Trotzdem steht bislang nur Westmakedonien auf der Liste der Risikogebiete des Robert-Koch-Institutes (RKI). Für diese Region gilt auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Das könnte sich in dieser Woche jedoch noch ändern, traditionell wird die RKI-Liste am Donnerstag oder Freitag aktualisiert.