Reisen nur mit Booster? In diesen Ländern brauchen Deutsche den dritten Piks

Anzeige

Anzeige

Viele Menschen hatten damit gerechnet, mit ihrer vollständigen Corona-Impfung fortan wieder normal in Europa reisen zu können. Doch inzwischen ist klar, dass die Wirkung der Impfstoffe nach vier bis sechs Monaten nachlässt – schneller als erhofft. Viele Staaten setzen daher inzwischen zur Auffrischung auf Booster-Impfungen, so wie Deutschland. Auch Reisende müssen sich auf Auswirkungen einstellen, der zweite Piks wird bald wohl nicht mehr überall ausreichen.

Geht es nach der EU-Kommission, sollte das digitale Impfzertifikat nur neun Monate nach der Grundimmunisierung gültig sein und danach ohne Nachweis einer Auffrischungsimpfung unwirksam werden. Berücksichtigt wurden die Leitlinien des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) für den Booster nach sechs Monaten.

Video Corona-Variante Omikron könnte im Zusammenhang mit HIV entstanden sein 1:21 min Die Corona-Variante Omikron könnte Experten zufolge in einem Patienten mit HIV oder einer anderen Form der Immunschwäche entstanden sein. © dpa

Anzeige

Danach sollten die Menschen einen dreimonatigen Puffer haben, um sich die Auffrischung zu besorgen. Die neuen Regeln sollen möglichst ab dem 10. Januar gelten – allerdings kann die EU-Kommission nur Empfehlungen geben. Zuständig für die Einreiseregeln sind die einzelnen Mitgliedsstaaten. Das digitale Impfzertifikat wird in 51 Ländern auf fünf Kontinenten anerkannt, und einige sind bereits vorgeprescht.

Frankreich, Österreich und Griechenland machen Druck

In Frankreich können sich alle Erwachsenen ab 18 Jahren boostern lassen, und zwar bereits ab fünf Monaten nach der Erstimmunisierung. Die Auffrischung wird ab dem 15. Januar für Erwachsene sogar Pflicht, um den Statur „geimpft“ zu behalten, teilt die französische Regierung mit.

In Österreich sind Impfnachweise ab dem 6. Dezember neun Monate lang nach der zweiten Impfung gültig. Geimpfte, die (einmal) Johnson & Johnson erhalten haben, müssen ab 3. Januar eine Auffrischungsimpfung nachweisen. Der Gültigkeitszeitraum wird verkürzt: Ab dem 1. Februar soll der „Grüne Pass“ ohne dritte Booster-Impfung bereits nach sieben Monaten seine Gültigkeit verlieren, kündigte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein an.

Auch Griechenland macht Druck, vor allem aber den älteren Menschen: In dem Land müssen sich alle über 60 die Auffrischungsimpfung spätestes sieben Monate nach der vorherigen Dosis verabreichen lassen – sonst verfallen ihre Impfzertifikate. Regierungschef Kyriakos Mitsotakis forderte, die Booster-Pflicht vor allem für Seniorinnen und Senioren zügig in der gesamten EU zu verankern. Ohne Auffrischung solle das Reisen für sie nicht mehr möglich sein. „Es darf keine Zeit verloren gehen“, hieß es in einem entsprechenden Schreiben an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Kroatien war eines der ersten Länder, das eine Art Ablaufdatum für die Zweitimpfung eingeführt hat. 15 bis 210 Tage nach der Zweitimpfung ist der Impfnachweis gültig. Danach greifen auch für vollständig Geimpfte wieder die Regeln für Ungeimpfte. Wer also weitere Einschränkungen vermeiden möchte, sollte sich vor dem Kroatien-Urlaub rechtzeitig um den dritten Piks kümmern.