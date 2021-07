Trotz Corona-Anstieg: Türkei hofft auf bessere Sommersaison als 2020

Anzeige

Für die türkische Tourismusbranche hat das Jahr nicht gut begonnen. Lange war das Land wegen extrem hoher Inzidenzen als Hochrisikogebiet eingestuft. Russland, das 2020 die meisten Gäste stellte, verhängte bis Ende Juni ein Flugverbot. Seit Anfang Juni gilt die Türkei nur noch als einfaches Risikogebiet. Inzwischen ist die Saison angelaufen. Das Tourismusministerium in Ankara erwartet für dieses Jahr 30 Millionen ausländische Gäste. Das wären doppelt so viele wie im Vorjahr, aber immer noch deutlich weniger als 2019. Damals machten 45 Millionen Ausländer in der Türkei Ferien.

Inzidenz in Urlaubsgebieten unter dem Landesdurchschnitt

Anfang Juli hat Staatschef Recep Tayyip Erdogan angeordnet, die meisten Corona-Beschränkungen im Land aufzuheben. Seitdem steigen aber die Neuinfektionen wieder. Am Mittwoch wurden 22.291 Ansteckungen festgestellt. Das war der höchste Stand seit Anfang Mai. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 126 – Tendenz steigend. Der Anstieg geht aber vor allem auf das Konto Ost- und Südostanatoliens. In Istanbul und den Urlaubsgebieten an der türkischen Riviera und der Ägäisküste liegt die Inzidenz unter dem Landesdurchschnitt.

Die Regeln für Urlaub in der Türkei

Wer in die Türkei reisen will, muss sich mindestens 72 Stunden vorher auf der Internetseite des türkischen Gesundheitsministeriums register.health.gov.tr registrieren. Danach erhalten Reisende einen Genehmigungscode (HES-Code), der bei Kontrollen im Land vorgezeigt werden muss. Bei der Einreise muss man einen negativen PCT-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, oder einen höchsten 48 Stunden alten negativen Antigen-Schnelltest. Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht befreit.

Bei Flugreisen in die Türkei müssen diese Nachweise bereits beim Abflug vorgelegt werden. Bei der Ankunft wird an den türkischen Flughäfen die Temperatur der Reisenden gemessen. Wichtig für Autourlauber: Sie können nur über Bulgarien in die Türkei einreisen – die Grenzübergänge zu Griechenland sind geschlossen. Für den Transit durch Bulgarien gelten Einschränkungen.

In der Türkei sind die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben. Es gelten aber Abstandsregeln, Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Musik darf in Bars und Klubs nur bis Mitternacht gespielt werden. Deutschland, Österreich und die Schweiz verlangen von Türkei-Rückkehrern eine elektronische Reiseanmeldung und den sogenannten 3-G-Nachweis, also eine Bescheinigung, dass man geimpft, genesen oder getestet ist.