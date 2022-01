Reedereien lassen 2021 mehrere Kreuzfahrtschiffe abwracken – als Folge der Corona-Pandemie

Anzeige

Die Corona-Pandemie hat die Kreuzfahrtindustrie hart getroffen. Zunächst mussten die Schiffe für lange Zeit den Anker werfen, dann konnten sie ihre Kapazitäten wegen strenger Corona-Maßnahmen nicht ausschöpfen, nun haben sie wieder mit zahlreichen Corona-Ausbrüchen zu kämpfen. Einige der Kreuzfahrtriesen haben seit Ausbruch der Pandemie daher nur noch Schrottwert.

Wie bereits im ersten Corona-Jahr trennten sich deshalb auch 2021 mehrere Reedereien von bekannten und einst beliebten älteren Kreuzfahrtschiffen und ließen sie verschrotten. In den Abwrack-Werften im indischen Alang, nördlich von Mumbai, und im türkischen Aliaga, nördlich von Izmir, wurden laut einem Bericht des Online-Magazins „aboutTravel“ im vergangenen Jahr insgesamt neun Schiffe abgewrackt.

Insgesamt enden 2021 neun Schiffe in Abwrackwerften

Im Schlachthof der Kreuzfahrtriesen endeten etwa die „Grand Celebration“ der Bahamas Paradise Cruise Line, die 1987 als „Carnival Celebration“ in Betrieb genommen wurde und die „Ocean Dream“, die 1981 als „Carnival Tropicale“ und später auch als „Costa Tropicale“ unterwegs war. Das Schiff „Marco Polo“, das am Ende bei der englischen Reederei CCMV im Einsatz war, sowie die Boote „Magellan“ und „Columbus“, die für die Reederei CVM in See stachen, landeten ebenfalls in einer Abwrackwerft.

Auch der 1974 erbaute Kreuzfahrtriese „Albatros“ der Phoenix Seereisen, die „Boudicca“ der Fred Olsen Lines, die 1966 erbaute „Costa Victoria“ und die „Celestyal Experience“ verabschiedeten sich im vergangenen Jahr aus den Diensten ihrer Reedereien.

Andere Schiffe befahren die Meere unter neuem Namen

Andere abgestoßene Schiffe ereilte im vergangenen Jahr ein milderes Schicksal. Sie wurden von anderen Reederein gekauft und befahren die Meere nun unter einem neuen Namen. Beispielsweise gehört die „Pacific Princess“ nun zu dem Kreuzfahrtunternehmen Azamara und fährt unter dem Namen „Azamara Onward“.

TUI Cruises trennte sich von seiner „Mein Schiff Herz“, die die Meere ursprünglich als „Mein Schiff 2″ kreuzte. Der Kreuzfahrtriese gehört nun zu dem Unternehmen Marella Cruises und soll ab 2023 als „Morella Voyager“ in See stechen. Und die Reederei Aida Cruises trennte sich 2021 sogar von ihrem allerersten Schiff, der „Aida Cara“. Die ist zukünftig als „Aida Cara“ für den russischen Markt unterwegs.