Bund und Länder planen PCR-Testpflicht für Urlauber aus Virusvariantengebieten

Acht Länder gelten derzeit als Virusvariantengebiete: Südafrika, Namibia, Simbabwe, Botsuana, Eswatini, Lesotho, Malawi, und Mosambik. Bund und Länder planen nun offenbar, die Einreisebestimmungen aus diesen Staaten zu ändern: Reiserückkehrerinnen und -rückkehrer sollen demnach künftig einen PCR-Test machen müssen. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Entwurf für die geänderte Einreiseverordnung. Über diese soll bei der Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern an diesem Dienstag gesprochen werden.

Bislang müssen alle Menschen, die aus einem Virusvariantengebiet zurückkehren, vor der Einreise und unabhängig von ihrem Impfstatus einen Schnelltest machen. Zudem müssen sie für 14 Tage in strikte Quarantäne.

Dem Beschlussentwurf nach sollen Einreisende aus Virusvarianten-Gebieten künftig zusätzlich zum Corona-Test vor Abflug im Ausland auch noch nach der Ankunft in Deutschland einen PCR-Test machen müssen. „Die betroffenen Einreisenden müssen sich bis zum Vorliegen des Ergebnisses unmittelbar in Quarantäne begeben“, heißt es in dem Reuters vorliegenden Entwurf.

PCR-Test gilt bereits in Bayern

Vorbild für eine solche Regelung wäre Bayern, in dem südlichen Bundesland gilt die PCR-Pflicht bereits. Am Flughafen wird der Test bei den Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrern vorgenommen. Es folgen weitere Tests an Tag fünf und 13 der Quarantäne, eine Beendigung der Quarantäne ist frühestens an Tag 14 bei Vorliegen eines negativen Testergebnisses vom Vortag möglich.

Unklar ist in dem Beschlussentwurf von Bund und Ländern aber noch, ob der PCR-Test wie in Bayern zusätzlich zur 14-tägigen Quarantäne eingeführt werden soll oder an deren Stelle. Wenn Reisende lediglich bis zum Vorliegen des PCR-Testergebnisses in Selbstisolierung müssten, wäre dies eine Lockerung der bestehenden Maßnahmen.

Das Auswärtige Amt hatte kürzlich erstmals nach langer Zeit wieder Länder zu solchen Virusvariantengebieten erklärt, Grund war die Verbreitung der Omikron-Variante im südlichen Afrika.