„Viele Fragezeichen“: Kritik an der Notbremse von der Tourismusbranche

Wenn der Inzidenzwert über 100 steigt, soll die Bundesnotbremse greifen. Auch touristische Übernachtungen sind in betroffenen Gebieten dann automatisch verboten, so steht es im entsprechenden Gesetzentwurf. Das hinterlasse in der der Ferienhausbranche „viele Fragezeichen“, sagt Michelle Schwefel, Geschäftsstellenleiterin vom Deutschen Ferienhausverband.

Denn touristische Übernachtungen seien „laut geltenden Länderverordnungen seit fünf Monaten ohnedies nicht erlaubt, ganz gleich, wie hoch die Inzidenz ist“. Das hieße: „Sollten die Länder das Beherbergungsverbot ab dem 19. April lockern, wäre das in der Tat ein erster, zaghafter Lichtblick.“ Allerdings gebe es dazu noch keine entsprechenden Signale aus den Ländern. Angesichts steigender Inzidenzen und einer zunehmenden Auslastung der Intensivbetten blieben berechtigte Zweifel, ob und wann das überhaupt geschehen werde.

Video Tourismusverband-Chef Meyer fordert Perspektiven: „Brauchen ein Siegel für sicheres Reisen“ 4:51 min Reinhard Meyer, Präsident des Deutschen Tourismusverbands, spricht im Videointerview über Probleme der Reisebranche und ein Siegel, das Öffnungen ermöglicht. © RND

Tourismusverband: „Zehn Wochen vor den Sommerferien fehlt ein Plan“

Kritik kommt auch vom Deutschen Tourismusverband (DTV). Rund zehn Wochen vor Beginn der Sommerferien fehle weiter ein Plan, wie es mit dem Tourismus weitergehen könne, und es bleibe „völlig unklar, unter welchen Bedingungen der Tourismus unterhalb einer Inzidenz von 100 starten kann“, kritisiert DTV-Geschäftsführer Norbert Kurz.

Nach der vom Bundeskabinett verabschiedeten Änderung des Infektionsschutzgesetzes müssen sich die Menschen in weiten Teilen Deutschlands auf Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Läden nach bundesweit verbindlichen Vorgaben einstellen. „Eine differenzierte Begründung und Abwägung, warum der Inlandstourismus untersagt wird, sucht man im Gesetzentwurf vergeblich“, so Kurz.

Ebenso offen blieben tragfähige Lösungsansätze, „wie die Liquidität der klein und mittelständisch geprägten Branche erhalten bleiben kann“, kritisiert Kurz. Tausende touristische Betriebe im Deutschlandtourismus stünden mit dem Rücken zur Wand. Die bisherigen Hilfen hätten sich vielfach nicht wie versprochen als schnell und unbürokratisch erwiesen.

Nach mehr als einem Jahr Pandemie und fast einem halben Jahr ohne Tourismus müsste außerdem detailliert dargelegt werden, warum beispielsweise touristische Übernachtungen im Ausland möglich sind, aber innerhalb von Deutschland in einer Ferienwohnung oder auf einem Campingplatz nicht. Michelle Schwefel fürchtet daher, „dass Erholungssuchende unter diesen Umständen auf einen Urlaub in Deutschland verzichten und Alternativen wählen, bei denen sie nicht einen Tag vor Abreise mit einer Absage rechnen müssen“.

Als Lichtblick bezeichnete der DTV-Geschäftsführer hingegen die von den Ländern ausgerufenen Modellregionen. Hier können die Akteure und Betriebe mit wissenschaftlicher Begleitung zeigen, dass sicherer Tourismus funktioniert.

„Warum wird Urlaub kategorisch als Pandemietreiber angesehen?“

Für Schwefel hingegen stellt sich die Frage, „ob ein flankierendes vernünftiges Test-Regime zu den Hygiene- und Schutzmaßnahmen bei fortschreitenden Impfungen nicht ausreichen sollten, um Ferienhäuser und Ferienwohnungen dauerhaft zu öffnen.“

Grundsätzlich stelle sich die Frage, warum Urlaub kategorisch als Pandemietreiber angesehen wird, der verboten und unterbunden gehört. Ferienhäuser und Ferienwohnungen ermöglichten einen kontaktarmen Aufenthalt: „Für Gäste unterscheidet sich der Urlaub im Ferienhaus kaum von einem Urlaub zu Hause, nur dass sie weniger Kontakte haben und sich mehr in der Natur aufhalten“, so Schwefel. Hygienemaßnahmen und Schnelltests würden die Sicherheit zusätzlich erhöhen.