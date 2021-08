Corona-Zahlen sinken: Fallen bald weitere Länder von der Hochrisikogebiete-Liste?

Anzeige

Der Blick auf die Entwicklung der Corona-Lage in einigen Ländern Europas gibt Reisenden aktuell Grund zu vorsichtiger Hoffnung. Nachdem die Infektionszahlen etwa in Großbritannien oder den Niederlanden zwischenzeitlich nahezu explodiert waren, entspannt sich die Situation dort zunehmend.

Die Niederlande gelten sogar seit diesem Sonntag nicht mehr als Hochrisikogebiet. Damit entfällt die Quarantänepflicht für ungeimpfte Reiserückkehrerinnen und -rückkehrer. Das ist vor allem für Familien eine Erleichterung – denn bislang mussten Kinder selbst dann in Quarantäne, wenn die Eltern vollständig geimpft waren. So sieht es die neue Einreiseverordnung vor, die am 1. August in Kraft getreten ist.

Was gilt bei Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet?

Seither unterscheidet die Bundesregierung nur noch zwischen zwei Risikogebietekategorien: Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete. Die Einstufung hat Auswirkungen auf die Einreisebestimmungen in Deutschland. Generell gilt für alle Personen ab zwölf Jahren eine Nachweispflicht bei der Einreise – unabhängig davon, woher sie kommen und mit welchem Verkehrsmittel. Ein aktueller negativer Corona-Test, eine vollständige Impfung oder Genesung von Covid-19 müssen vorgewiesen werden können.

Fällt ein Land in eine Risikostufe, dann gelten verschärfte Regeln. Wer in einem Hochrisikogebiet war und bei Einreise keine Impfung oder Genesung nachweisen kann, muss für bis zu zehn Tage in Quarantäne. Ein Freitesten ist ab Tag fünf möglich, für Kinder unter zwölf Jahren endet die Selbstisolation automatisch nach dem fünften Tag. Wer aus einem Virusvariantengebiet kommt, muss bei der Einreise einen Corona-Test vorweisen – unabhängig vom Impfstatus. Danach müssen alle Reisenden für 14 Tage in Quarantäne.

So ist die Lage an beliebten Urlaubszielen

Über die Einstufung entscheiden das Auswärtige Amt, das Bundesinnenministerium und das Bundesgesundheitsministerium gemeinsam. Als Hochrisikogebiet stuft die Bundesregierung Länder ein, in denen die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) über 100 liegen.

Das geschieht aber nicht sofort: „Maßgeblich für die quantitative Bewertung sind tatsächliche und stabile Trends des Infektionsgeschehens, nicht Momentaufnahmen. Daher wird für die Risikobewertung, abhängig von der jeweiligen Situation, die Entwicklung der Inzidenz über wenigstens eine Woche herangezogen”, hieß es vom Auswärtigen Amt gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Hinzugezogen werden außerdem weitere Kriterien, wie beispielsweise die Hospitalisierungs- und Positivrate der Corona-Tests.

Das erklärt, warum die Niederlande seit diesem Sonntag nicht mehr als Hochrisikogebiet gelten, obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz in dem Land mit 112,4 noch immer über der kritischen Grenze liegt. Wie stehen also die Chancen, dass beliebte Reiseziele in Europa bald von der Hochrisikogebiete-Liste fallen? Ein Überblick zur Situation.

Portugal öffnet langsam wieder

Portugal wurde im Sommer erneut zum Sorgenkind Europas. Nachdem die Infektionszahlen bis Ende Mai bis auf eine Inzidenz von 31 gesunken waren, schossen sie ab Ende Juni wieder in die Höhe. Mit dafür verantwortlich gemacht wurde auch der Partytourismus in Lissabon und an der Algarve. Dort wurden Sieben-Tage-Inzidenzen von knapp 500 verzeichnet. Zwischenzeitlich galt ganz Portugal, einschließlich der Azoren und Madeira, sogar einige Tage lang als Virusvariantengebiet. Die Folge war ein Reisechaos. Am 7. Juli wurde das Land zum Hochrisikogebiet heruntergestuft.

Der Scheitelpunkt der fünften Welle scheint überwunden, die Zahl der Neuinfektionen sinkt kontinuierlich. Daher wagt Portugal langsam wieder Öffnungen. In Schritt eins wurde die nächtliche Ausgangssperre am 1. August aufgehoben. Sie galt in Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen, darunter die Algarve, Lissabon und Porto. Trotzdem bleibt die Corona-Lage vor allem an der Algarve (Inzidenz: 352,1) und Lissabon (Inzidenz: 220,9) angespannt.

Möglich wäre, dass die Bundesregierung im Zuge einer regionalen Betrachtung den Risikostatus für einzelne Regionen aufhebt. Denn Madeira (Inzidenz 82,9) und Centro (Inzidenz 77) liegen immerhin unterhalb des kritischen Wertes von 100. Dafür müssten aber auch die qualitativen Faktoren wie Positivrate der Corona-Tests und Hospitalisierungsrate stimmen.

Spanien: Corona-Neuinfektionen nehmen ab

In Spanien sind bereits knapp 60 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft – im europäischen Vergleich ist das Land damit Spitzenreiter. Das beliebte Urlaubsland befindet sich trotzdem mitten in der fünften Welle und gilt seit dem 27. Juli als Hochrisikogebiet. Langsam flacht die Kurve ab, die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums landesweit mit 244,81 weiterhin sehr hoch.

Auch auf den Balearen mit der beliebten Urlaubsinsel Mallorca zeige sich eine Tendenz des Absinkens, auf der Inselgruppe liegt die Inzidenz bei 345,7, berichtet die „Mallorca Zeitung“. Von Entwarnung kann aber keine Rede sein: Zwar verliefen die meisten Krankheiten milde, trotzdem sei die Lage in den Krankenhäusern zunehmend angespannt. Auch die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 stieg an.

Hoffnung macht, dass die Positivrate der Corona-Tests abnimmt. Diese sollte laut Robert Koch-Institut sollte der Wert möglichst unter fünf liegen, die Balearen standen zwischenzeitlich bei über 14 Prozent. Am Samstag lag der Anteil der positiv ausgefallenen Tests wieder bei 8,76 Prozent. Bis Spanien mit den Inselgruppen jedoch von der Liste der Hochrisikogebiete fallen könnte, muss sich die Lage weiter deutlich entspannen.

Frankreich verschärft Corona-Regeln

Der Süden von Frankreich sowie die französischen Überseegebiete gelten seit diesem Sonntag als Hochrisikogebiet, betroffen sind Okzitanien, die Provence-Alpes-Côte d’Azur und die Mittelmeerinsel Korsika. Dort werden teils Sieben-Tage-Inzidenzen von über 600 verzeichnet, zum Beispiel im Département Bouches-du-Rhône mit der Stadt Marseille. Zum Vergleich: Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 237,6 (Stand: 8. August).

Das französische Parlament hat aufgrund der steigenden Zahlen die Corona-Regeln verschärft: Ab Montag muss unter anderem beim Besuch von Restaurants und Cafés, Einkaufszentren sowie für Fernreisen in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Impfung, eine Genesung oder ein negativer Corona-Test vorgewiesen werden.

Die Chancen, dass die betroffenen Hochrisikogebiete in Frankreich zeitnah von der Liste fallen, stehen eher schlecht.

Großbritannien: Corona-Zahlen sinken

Großbritannien feierte am 19. Juli den „Freedom Day“ – fast alle Corona-Beschränkungen wurden aufgehoben. Entgegen der Erwartung vieler Expertinnen und Experten sinken die Corona-Zahlen trotzdem, die Lage auf den Intensivstationen ist vergleichsweise entspannt. Das Vereinigte Königreich gilt aus deutscher Sicht jedoch weiterhin als Hochrisikogebiet. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt aktuell mit 276,1 noch immer deutlich über der kritischen Marke von 100.

Zypern hat höchste Corona-Zahlen der EU

Zypern kämpft gegen die dritte Welle, die Corona-Zahlen waren ab Ende Juni explodiert. Der Inselstaat gilt seit dem 11. Juli 2021 als Hochrisikogebiet. Zypern ist das EU-Land mit den meisten Corona-Infektionen in den letzten sieben Tagen, die Inzidenz stieg bis auf über 730. Seit Ende Juli sinkt sie zwar wieder, beträgt aktuell aber immer noch 470 (Stand: 8. August). Die Chancen, dass das Reiseziel zeitnah von der Hochrisikogebiete-Liste fällt, stehen daher eher schlecht.

Welchen Ländern droht die Einstufung als Hochrisikogebiet?

Beliebte Urlaubs­destinationen in Europa wurden bislang von der Einstufung als Hochrisikogebiet verschont: Griechen­land (Inzidenz: 182,6) und die Türkei (Inzidenz: 200,1) beispielsweise haben seit dem 1. August trotz Inzidenzen über 100 keinen Risiko­status mehr.

Das deutet darauf hin, dass die deutsche Bundesregierung tatsächlich inzwischen mehr Faktoren berücksichtigt als die Zahl der Neuinfektionen. Ein solches Vorgehen hatte beispielsweise auch der Deutsche Reiseverband gefordert. Präsident Norbert Fiebig sagte gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland: „Wir müssen weg von der reinen Inzidenzbetrachtung bei der Einstufung von Zielgebieten.“ Stattdessen sollte die tatsächliche regionale Gefährdungslage für Reisende sowie die konkrete Belastung des Gesundheitssystems in den Mittelpunkt der Überlegungen gerückt werden.

Reisende müssen sich mehr informieren

Allerdings macht es das für Urlauberinnen und Urlauber auch schwieriger, die Situation an ihrem Reiseziel einzuschätzen. Während der Blick auf die Inzidenzkurve recht einfach war, müssen sie sich nun deutlich intensiver über die Geschehnisse informieren, um nicht von der Hoch- oder Runterstufung eines Reiseziels in der Risikogebiete-Liste überrascht zu werden.