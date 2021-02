RKI stuft französische Grenzregion Moselle als Virusvarianten-Gebiet ein

Beamte der Bundespolizei kontrollieren ein französisches Fahrzeug, das von Petite-Rosselle in der Region Moselle in Frankreich nach Grossrosseln im Saarland fahren will. Im Kampf gegen die Ausbreitung gefährlicher Mutationen des Coronavirus wird die Einreise aus der französischen Grenzregion Moselle nach Deutschland erschwert. (Archivbild). © Quelle: Oliver Dietze/dpa