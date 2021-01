Diese Länder in Europa schließen ihre Grenze für Touristen

Anzeige

Vor einer Woche hatten sich die EU-Staats- und Regierungschefs darauf verständigt, wegen der Gefahr durch die neuen Corona-Varianten vermeidbare Reisen weitgehend auszubremsen. Nun schließen immer mehr Länder in Europa ihre Grenzen für Touristen. Sie verbieten nicht zwingend notwendige und touristische Reisen, damit neue Corona-Infektionen nicht eingeschleppt werden.

Norwegen schließt seine Grenzen aus Sorge vor Virusmutationen

So schließt Norwegen in der Nacht zum Freitag die Grenzen für Reisende, die nicht im Land wohnen. Das verkündete Regierungschefin Erna Solberg am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz in Oslo. Ausnahmen gebe es nur für Arbeitnehmer mit kritischen Funktionen, den Warentransport und Gesundheitspersonal aus den Nachbarländern Schweden und Finnland. Schweden wiederum hat aber seine Grenzen nach Norwegen geschlossen.

Finnland und Belgien verbieten touristische Reisen

In Finnland und Belgien gelten bereits seit dem 27. Januar verschärfte Einreiseregeln. Belgien verbietet alle nicht zwingend notwendigen Reisen nach Belgien und von Belgien ins Ausland bis März. Das Verbot soll im Straßen-, Flug-, Schiffs- und Schienenverkehr kontrolliert werden. Notwendige Reisen sind weiterhin zugelassen, darunter fallen der Warenverkehr, Grenzpendler, Reisen aus medizinischen und wichtigen familiären Gründen. Außerdem sind weiterhin Fahrten zum Besuch des nicht im eigenen Haushalt lebenden Partners und gemeinsamer Kinder gestattet.

Finnland verhängt für alle Schengen-Staaten scharfe Einreisebeschränkungen. Daraus resultiert, dass praktisch alle nicht notwendige, touristische Reisen in das Land nicht gestattet sind. Denn einreisen dürfen nur Touristen, deren Länder den Inzidenz-Wert von 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 14 Tagen nicht überschreiten.

Aus Deutschland und den anderen Schengen-Staaten dürfen daher nur folgenden Personen einreisen: Finnische Staatsangehörige und ihre Familienangehörigen, Inhaber von Aufenthaltsgenehmigungen, in Finnland Studierende, Diplomaten und Personal internationaler Organisationen, Militärpersonal, Personen, die internationalen Schutz benötigen und Personen, die dringende persönliche oder geschäftliche Gründe nachweisen können. Für alle besteht allerdings eine zehntägige Quarantänepflicht nach Einreise, die mit zwei Corona-Tests verkürzt werden kann.

Dänemark: Verschärfte Einreisebestimmungen seit Anfang Januar

Aus Sorge vor mutierten Coronavirus-Varianten und der Corona-Lage weltweit hatte Dänemark die Einreisebestimmungen bereits Anfang Januar verschärft. Seit dem 9. Januar lässt das Land bis auf wenige Ausnahmen nur noch Menschen einreisen, die einen triftigen Einreisegrund sowie einen negativen und maximal 24 Stunden alten Corona-Test vorweisen können. Diese Sonderregelung gilt unter anderem für Bewohner von Grenzregionen, darunter Personen mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein. Die Einreise zu rein touristischen Zwecken ist aber grundsätzlich nicht erlaubt. An allen Grenzübergängen werden erstärkt Kontrollen durchgeführt.