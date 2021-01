KLM will Extra-Toilette für Crew an Bord – als Schutz vor Coronavariante

Anzeige

Anzeige

Wie sicher ist es an Bord eines Flugzeuges in Zeiten der Coronavirus-Pandemie? Auf diese Frage gibt es keine abschließende Antwort. Um die Infektionsgefahr für Flugbegleiter aber so gering wie möglich zu halten, bringt die niederländische Flugbegleiter-Gewerkschaft VNC einen etwas ungewöhnlichen Lösungsansatz ins Spiel.

Forderung: Eingeschränkter Bordservice und eigene Crew-Toiletten

Laut einem Bericht des niederländischen Branchenportals Luchtvaartnieuws fordert die Gewerkschaft beispielsweise einen eingeschränkten Bordservice und eigene Toiletten für die Crew auf Flügen der Airline KLM nach Südafrika, Irland und in das Vereinigte Königreich. In diesen Ländern verbreitet sich die ansteckende Mutation des Coronavirus derzeit rasant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und KLM sowie der Tochter-Gesellschaft Cityhopper dauern dem Bericht zufolge noch an. Bereits im Vorfeld hatten Flugbegleiter erreicht, dass sie nicht mehr in den betroffenen Ländern übernachten müssen.