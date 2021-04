Modellprojekt gestoppt: Hotels in der Lübecker Bucht dürfen nicht öffnen

Anzeige

Vier Modellregionen wurden in Schleswig-Holstein ausgewählt, um unter strengen Corona-Auflagen Öffnungen für Hotels, Ferienwohnungen, Restaurants und Freizeiteinrichtungen zu testen. Doch während das Projekt in der Schleiregion mit Eckernförde bereits am Montag startete und schon etliche Urlauber angereist sind, kündigt die innere Lübecker Bucht an: Die Betriebe müssen dicht bleiben.

Grund dafür ist, dass sich das Infektionsgeschehen in Ostholstein seit der Bewerbung als touristische Modellregion verschlechtert hat. Lag der Inzidenzwert am 7. April noch bei 43,4, so steht er heute laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 76,8. Daher wird der Start nun auf unbestimmte Zeit verschoben, das teilte die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht (TALB) dem RedaktionsNetzwerk Deutschland mit.

Darf das Modellprojekt in der Lübecker Bucht überhaupt noch starten?

Ob und wann es in den Orten Timmendorfer Strand, Niendorf, Scharbeutz, Sierksdorf, Neustadt, Pelzerhaken und Rettin losgehen kann, ist unklar. „Wegen der kontinuierlichen Inzidenz-Steigerung und der zunehmend aufwendiger werdenden Nachverfolgung von Kontaktpersonen ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht vertretbar, das Modellprojekt innere Lübecker Bucht zu starten“, sagte Landrat Reinhard Sager (CDU) laut einem Bericht der „Lübecker Nachrichten“. Die touristischen Akteure an der Ostseeküste hätten zwar „mein ganzes Verständnis für deren extrem schwierige Lage“. Dennoch könne die Region vor dem Hintergrund des äußerst dynamischen Infektionsgeschehens keine andere Entscheidung treffen.

Die Betriebe sowie die touristischen Projektpartner hielten sich aber weiterhin bereit, so TALB-Vorstand André Rosinski. „Die Infrastruktur zum umfangreichen Testen der Urlauber ist organisiert und kann binnen kürzester Zeit aktiviert werden. Die Betriebe haben ihre Hygiene- und Sicherheitskonzepte angepasst und warten auf das Startzeichen.“

Es ist schon das zweite Mal, dass die touristische Modellregion zwischen Niendorf und Rettin den Start verschiebt. Ursprünglich sollten Ferienwohnungen, Campingplätze Restaurants und Freizeitanbieter ab dem 19. April loslegen. Am 26. April sollten Hotels öffnen. Doch nur fünf Tage nach der ersten Vorstellung der Pläne durch Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) am 9. April wurde bekannt, dass es eine Woche später beginnen soll. Und nun die Verschiebung auf unbestimmte Zeit.

Büsum verschiebt Beginn auf Mitte Mai

Auch in Büsum im Landkreis Dithmarschen wird der Beginn des Modellprojekts verschoben: Öffnungen solle es frühestens ab dem 10. Mai geben, berichtet der NDR. Als Grund werden die gestiegenen Corona-Zahlen genannt. Mittlerweile sei die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in kurzer Zeit im Kreis auf 68,3 gestiegen und drohe die Marke 70 zu übertreffen, sagte Olaf Raffel, Geschäftsführer des Tourismus-Marketings der Gemeinde Büsum, der Deutschen Presse-Agentur. „Es wäre fatal, jetzt zu öffnen und schon in Kürze die Schotten wieder dicht machen zu müssen.“