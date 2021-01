Corona-Pandemie: Erste Infektion in Mikronesien nachgewiesen

Anzeige

Mikronesien hat am Montag seinen ersten Corona-Fall gemeldet. Bisher war es eines der wenigen Länder, in denen noch keine Corona-Infektionen nachgewiesen wurden. Nun sei ein Besatzungsmitglied auf einem Frachtschiff positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden, bestätigte Präsident David Panuelo in einer Videoansprache.

Grund zur Panik gebe es allerdings nicht: Die Situation sei eingedämmt, so Panuelo. Der Mann und seine Kollegen blieben isoliert an Bord des Schiffes „Chief Mailo“, das auf den Philippinen repariert worden sei und mehr als ein Jahr lang dort ankerte. Am 23. Dezember hätte er der Besatzung erlaubt, mit dem Schiff zurückzureisen.

Pazifische Inselstaaten seit Pandemiebeginn für Einreisende geschlossen

Pazifische Inselstaaten wie Mikronesien hatten direkt zu Beginn der Pandemie die Grenzen geschlossen und seither für Einreisende nicht wieder geöffnet – unabhängig von den Folgen für die Tourismusbranche vor Ort. Für Deutsche und andere Touristen besteht ein Einreiseverbot, das gilt auch für Transitreisende über Deutschland. Auch eine Durch- und Weiterreise via Mikronesien ist nicht möglich.

Grund dafür sei unter anderem die Infrastruktur der Gesundheitssysteme, die für eine Pandemie nicht gerüstet seien. Daher blieben bis jetzt die pazifischen Inselstaaten und Territorien Mikronesien, Kiribati, Nauru, Palau, Tonga und Tuvalu coronafrei.