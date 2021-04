Corona-Lockerungen: Diese Reiseziele lassen bald Urlauber einreisen

Anzeige

Noch immer steckt der Großteil Europas im Lockdown, um die Corona-Pandemie einzudämmen – Urlaub ist an vielen Reisezielen daher nicht möglich. Nur wenige beliebte Reiseziele wie Mallorca, Kroatien und die Türkei haben für Touristen geöffnet. Das soll sich aber in den kommenden Monaten ändern. Zahlreiche Länder wollen demnächst wieder ihre Corona-Maßnahmen für Urlauber lockern. Einige sogar schon kommenden Montag.

Griechenland

Für Touristen aus EU-Ländern soll von Montag, 19. April, an die einwöchige Quarantänepflicht bei der Einreise nach Griechenland wegfallen. Dem Vorhaben der Regierung müsse am Freitag noch der Corona-Expertenstab zustimmen, berichtete am Donnerstag die Tageszeitung „Kathimerini“. Voraussetzung sei, dass die Einreisenden entweder vollständig geimpft sind oder einen aktuellen, negativen PCR-Test vorweisen können. Auch wird ein Teil der Ankommenden weiterhin per Zufallsprinzip nochmal getestet.

Im Land selbst müssen sich die Touristen dann an die geltenden Corona-Regeln halten, etwa die derzeit noch überall geltende Maskenpflicht. Ursprünglich hatte Athen geplant, den Beginn der Tourismus-Saison zum 14. Mai auszurufen und dann die Quarantäne abzuschaffen. Nun würde jedoch einfach die entsprechende Regelung nicht verlängert, die bis zum 18. April gilt, heißt es in griechischen Medien. Neben Besuchern aus der EU soll die Quarantänepflicht auch für Reisende aus Israel, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Serbien, Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten wegfallen.

Belgien

Auch Belgien will einige Corona-Einschränkungen lockern. So sollen nicht zwingend notwendige Ein- und Ausreisen ebenfalls von Montag, 19. April, an wieder erlaubt sein, wie Ministerpräsident Alexander De Croo in Brüssel bekannt gab. Eine Woche später dürfen demnach wieder Einzelhandel ohne Terminvergabe sowie Friseure öffnen, im Freien sind dann Treffen mit zehn statt vier Personen erlaubt. Restaurants und Kneipen dürfen ihre Außenbereiche am 8. Mai nach monatelanger Pause wieder öffnen. Die nächtliche Ausgangssperre soll dann einem Versammlungsverbot weichen.

Dänemark

Dänemark lockert schrittweise seine im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie geltenden Reisebeschränkungen – und zwar in vier Phasen. Die erste davon beginnt am kommenden Mittwoch, 21. April. Ab dann rät die dänische Regierung nicht mehr grundsätzlich von allen Reisen ins Ausland ab. Stattdessen werden Länder und Regionen wieder je nach Infektionslage in verschiedene Farben unterteilt - ist ein Land beispielsweise gelb, muss man nach der Einreise in Dänemark nicht mehr wie bisher in Quarantäne. Auch Dienstreisen und Fahrten in eigene Ferienhäuschen in Skandinavien werden erleichtert. Die Anforderung eines Corona-Tests nach der Einreise bleibt jedoch bestehen.

Die Phasen zwei bis vier sind für den 1. und 14. Mai sowie vermutlich 26. Juni anvisiert. Ab Phase zwei sollen geimpfte Touristen aus EU- und Schengenländern mit passablen Infektionszahlen ohne Test und Quarantäne einreisen können. In Phase drei sollen auch Menschen einschließlich Urlaubern aus den Grenzgebieten von der Quarantänevorschrift ausgenommen werden. Die letzte Phase soll dann mit der Einführung eines EU-weiten Corona-Passes einhergehen. Ab dem Zeitpunkt soll es möglich sein, Touristen unter der Bedingung in Dänemark zu empfangen, dass man negative Tests, Impfungen oder überstandene Infektionen nachweisen kann.

Bulgarien

In Bulgarien soll die touristische Sommersaison nach den Plänen der Regierung am 1. Mai eröffnet werden, allerdings unter Corona-Auflagen. Grüne Korridore sollen dabei die Einreise von Urlaubern erleichtern, die entweder gegen Covid-19 geimpft sind, sich von einer Covid-19-Erkrankung erholt haben oder einen negativen PCR-Test vorweisen können.

Blick auf den Goldstrand. (Archivbild). © Quelle: imago/Lars Berg

Im Urlaubsland Bulgarien wird auch in diesem Sommer der Mund-Nasen-Schutz obligatorisch für alle Personen sein, die sich in geschlossenen, gemeinschaftlich genutzten Räumen aufhalten. Zudem muss ein Corona-Abstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden. Am Strand darf ein Sonnenschirm von höchstens zwei Personen oder von den Mitgliedern nur einer Familie genutzt werden. Es gelten auch zahlreiche Hygiene-Vorschriften.

Malta

Der bei den Corona-Impfungen rasch vorankommende Mittelmeerstaat Malta will sich ab Juni wieder in großem Stil für Touristen öffnen. Bei der Vermarktung will das EU-Land vor allem auf Outdoor-Aktivitäten wie Sporttauchen setzen und damit wieder mehr Urlauber ins Land ziehen. Tourismus-Minister Clayton Bartolo verkündete am Dienstag ein entsprechendes Öffnungsprogramm, das sich die Regierung 20 Millionen Euro kosten lässt.

Maltas wichtigster Flughafen ist zwar in Betrieb, allerdings werden momentan nur wenige Verbindungen angeboten. Einreisende müssen einen negativen Corona-Test vorweisen, um ins Land gelassen zu werden. Hotels, Restaurants und klassische Touristenattraktionen sind geschlossen. Bartolo zufolge sollen die Einreisebeschränkungen für geimpfte Flug- und Schiffspassagiere gelockert werden: Sie dürften ab Juni mit einem entsprechenden Nachweis ins Land, alle anderen müssen weiterhin einen Negativtest vorlegen.

Großbritannien

Für Engländer könnten ab dem 17. Mai internationale Reisen wieder möglich sein. Später soll ein Ampelsystem eingeführt werden, nach dem je nach Infektionslage im Reiseland unterschiedlich strenge Test- und Quarantäneregeln bei der Einreise gelten. Welche Länder als rot, gelb oder grün eingestuft werden und ab wann das Reiseverbot tatsächlich aufgehoben wird, soll kurz vor der Einführung bekanntgegeben werden.

So könnte für rot eingestufte Länder weiterhin ein Reiseverbot gelten. Für Einreisende aus grünen Ländern könnte hingegen die Quarantänepflicht entfallen, aber nicht die Testpflicht, berichtet „AP News“. Bei Reisen in gelb eingestufte Länder dürften weiter strenge Test- und Quarantäneregeln gelten. Für Deutsche, die auf der Insel Urlaub machen wollen, dürfte somit eine verpflichtende Quarantäne fällig werden, sofern Deutschland nicht als grünes Land eingestuft wird.

Die Infektionszahlen in Großbritannien sind zuletzt stark gesunken – die deutsche Bundesregierung streicht das Land mit Ausnahme einzelner Überseegebiete am Sonntag, 18. April, von der Risikogebieteliste. Damit entfällt die Quarantänepflicht bei der Einreise aus Großbritannien nach Deutschland.

Tahiti

Während in Afrika und Amerika viele Länder bereits seit Monaten für Touristen geöffnet sind, halten sich Asien und Ozeanien noch zurück. Doch nun hat Tahiti als erstes Land in Ozeanien eine Öffnung angekündigt. Tahiti, das zu Französisch-Polynesien gehört, will ab dem 1. Mai wieder internationale Reisende ins Land lassen.

Welche Regelungen zur Einreise gelten sollen, ist laut Website des Tourismus­verbandes aus Tahiti aber noch unklar. Hierfür soll in den kommenden Tagen ein Konzept erarbeitet werden. Bis dahin würden die bisherigen Regeln weiter gelten, die eine Einreise unter anderem aus familiären Gründen erlauben. Allerdings ist ein negativer PCR-Test bei und nach der Ankunft nötig, sowie eine zehntägige Quarantäne.