Corona-Infektionen auf Color Line: Acht Crewmitglieder infiziert, Fahrt nach Kiel findet statt

Regelmäßig werden die Crewmitglieder der MS Color Magic, die zwischen Oslo und Kiel pendelt, getestet – bei acht Beschäftigten wurden Mitte der Woche Covid-19 nachgewiesen. Doch trotz der Corona-Fälle in der Belegschaft wird das Schiff der Reederei Color Line am heutigen Samstag von der norwegischen Hauptstadt nach Kiel aufbrechen.

Colorline: Keine Bedenken für die Sicherheit an Bord

„Das Schiff ist sauber und rein, alle Prozeduren und Hygieneprotokolle wurden erfüllt, wir sind uns sicher, dass es keine neuen Infektionen an Bord gibt“, sagte Color-Line-Sprecher Helge Otto Mathisen der norwegischen Zeitung „VG“. Es gebe daher keine Bedenken, die Fahrt von Oslo nach Kiel wie geplant am Samstag durchzuführen.

Laut Mathisen wurden die Infektionen bei Tests aller Crewmitglieder am 22. und 23. Dezember nachgewiesen. Alle anderen Beschäftigen wurden negativ auf das Coronavirus getestet. Die Reederei sei sich daher sicher, dass von allen Crewmitgliedern, die an Bord gehen werden, kein Infektionsrisiko ausgehe. „Es ist unsere Verantwortung und wir würden die Fahrt nicht anbieten, wenn sie nicht sicher wäre“, so Mathisen zu „VG“.