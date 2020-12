Griechenland verlängert Corona-Lockdown bis zum 7. Januar

Anzeige

Athen. Die Infektionsfälle seien zwar leicht zurückgegangen, dennoch seien die Ergebnisse des Lockdowns nicht zufriedenstellend. Daher bleibe Griechenland noch bis mindestens 7. Januar im Lockdown, teilte der griechische Regierungssprecher Stelios Petsas im Staatsfernsehen (ERT) am Montag mit. Es ist bereits die zweite Verlängerung des Lockdowns in dem Land.

Corona in Griechenland: Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr

Schulen, Gastronomie, Bars und Nachtlokale sowie die Gerichte bleiben geschlossen. Zudem sind Reisen von einer Region des Landes in eine andere ohne wichtigen Grund weiterhin verboten. „Auch die Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 5 Uhr bleibt bestehen“, sagte der Regierungssprecher weiter.

Wer zur Arbeit geht, muss eine Bescheinigung des Arbeitgebers mit sich führen. Wer aus anderen Gründen auf die Straße möchte, muss darüber per SMS den griechischen Zivildienst informieren. Möglich sind etwa Arztbesuche, Einkäufe im Supermarkt, die Versorgung von älteren Familienmitgliedern, sportliche Betätigung oder auch der Spaziergang mit dem Hund.

Griechenland vergleichsweise weniger von Corona betroffen

Im Vergleich zu anderen Ländern ist Griechenland mit seinen rund elf Millionen Einwohnern bisher nicht so stark von Corona betroffen gewesen. Allerdings schnellten die Zahlen in den vergangenen Wochen vor allem in den Großstädten Athen und Thessaloniki unkontrolliert in die Höhe, und das Gesundheitssystem geriet an seine Grenzen. Insgesamt verzeichnet das Land seit Ausbruch der Pandemie bisher knapp 115.500 Infektionen, bis zum 6. Dezember sind 3003 Menschen gestorben.