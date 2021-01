Auf diesen Kreuzfahrten müssen Reisende gegen Corona geimpft sein

Anzeige

Als erste Reederei weltweit will die britische Kreuzfahrtreederei Saga nur noch Reisenden den Zutritt an Bord gewähren, wenn sie den kompletten Impfschutz, also zwei Corona-Impfungen, nachweisen können. Die letzte Impfung müssen sie mindestens 14 Tage vor Abfahrt erhalten haben.

Geimpfte Urlauber sollen sich untereinander sicher fühlen können

Saga ist mit zwei Schiffen auf Reisende spezialisiert, deren Alter über 50 Jahren liegt. Da das Risiko einer schweren Erkrankung ab 50 bis 60 Jahren stetig mit dem Alter ansteigt, werden ältere Menschen häufig als erste geimpft. Dennoch verfügen derzeit nicht genügend Kunden über eine Corona-Impfung, sodass die Reederei erst ab Mai plant, das Reisegeschäfte wieder aufnehmen zu können. Dann aber nur mit geimpften Urlaubern. „Unsere Kunden setzen auf die Sicherheit des Impfstoffs und wollen daher auch sicher sein, dass andere, die mit ihnen reisen, ebenfalls geimpft sind“, zitiert das Portal Cruisecritics einen Sprecher. So soll die „Spirit of Adventure“ am 4. Mai wieder in See stechen und die „Spirit of Discovery“ am 2. Juni.

Zusätzlich führt Saga eine Reihe weiterer Sicherheitsmaßnahmen ein: Trotz Impfung müssen sich vor der Abfahrt dennoch alle Passagiere auf Corona testen lassen. Die Kapazität wird auf beiden Schiffen reduziert, das Reinigungssystem an Bord verbessert, die medizinische Einrichtung mit einem neuen Isolationsbereich erweitert und das medizinische Team verdoppelt werden.