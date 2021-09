Neue RKI-Liste: Slowenien ist Hochrisikogebiet, Entwarnung für französische Urlaubsregion

Anzeige

Eine beliebte Urlaubsregion ist für Deutsche wieder einfacher zu bereisen: Die Bundesregierung streicht die französische Region Provence-Alpes-Côte d‘Azur am Sonntag, 26. September 2021, von der Liste der Hochrisikogebiete. Zu der Region zählen unter anderem Städte wie Marseille, Nizza, Toulon und Avignon. Erleichterungen gibt es auch für Japan sowie Senegal, auch diese beiden Länder wurden von der Liste der Hochrisikogebiete gestrichen.

Somit besteht keine Quarantänepflicht mehr nach einem Urlaub in der französischen Region. Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer müssen nur noch die 3G-Regel für die Einreise in Deutschland beachten – müssen also einen negativen Antigenschnelltest (maximal 48 Stunden alt) oder einen PCR-Test (maximal 72 Stunden alt) vorweisen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind.

Slowenien wird Hochrisikogebiet

Slowenien gilt hingegen ab Sonntag als Hochrisikogebiet. Reisende, die weder geimpft noch genesen sind, müssen somit nach der Rückkehr in Deutschland für bis zu zehn Tage in Quarantäne. Erst ab dem fünften Tag ist ein Freitesten möglich. Kinder müssen ebenfalls in Isolation – unter Zwölfjährige müssen sich aber nicht freitesten, die Quarantäne endet automatisch nach dem fünften Tag.

Außerdem müssen alle, die aus Hochrisikogebieten zurückkehren, vorab eine digitale Einreise­anmeldung ausfüllen. Dort müssen Getestete, vollständig Geimpfte und Genesene auch ihren Test-, Impf- oder Genesenen­nachweis hochladen.

Ausschlaggebend für die Einstufung der Hochrisikogebiete sind – anders als früher – nicht mehr nur die Infektionszahlen. Die Bundesregierung berücksichtigt auch andere Kriterien wie das Tempo der Ausbreitung, die Belastung des Gesundheitssystems oder fehlende Daten über die Corona-Lage.

Weitere Änderungen der RKI-Liste im Überblick

Neu auf der Liste der Hochrisikogebiete:

Äthiopien

Burundi

Frankreich – das französische Überseegebiet Neukaledonien

St. Vincent und die Grenadinen

Slowenien

Nicht mehr auf der Liste der Hochrisikogebiete:

Frankreich – die Region Provence-Alpes-Côte d´Azur

Japan

Senegal

Die Änderungen der Risikogebietsliste werden wirksam am Sonntag, 26. September, um 0 Uhr.

Urlaub im Hochrisikogebiet: Diese Regeln gelten für Reisende

Reisende, die weder geimpft noch genesen sind, müssen nach der Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland trotz eines negativen Corona-Tests für zehn Tage in Quarantäne, ein Freitesten ist erst ab dem fünften Tag möglich. Kinder, auch von geimpften Eltern, müssen ebenfalls in Quarantäne. Kinder bis zwölf Jahre müssen sich nicht freitesten, die Quarantäne endet automatisch nach dem fünften Tag.

Zudem müssen alle, die aus Hochrisikogebieten nach Deutschland reisen, vorab eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen und dort auch Test-, Impf- oder Genesenennachweise hochladen. Für vollständig Geimpfte (ab 14 Tage nach der Zweitimpfung) und für Genesene (Erkrankung liegt zwischen 28 Tage und sechs Monate zurück) ändert sich hingegen wenig, sie müssen nur die Einreiseanmeldung ausfüllen.

Reisen mit Quarantänepflicht: Die Liste der Hochrisikogebiete

Insgesamt stehen derzeit knapp 70 Länder auf der Risikogebietsliste des RKI. Das sind alle Hochrisikogebiete ab Sonntag, 26. September: