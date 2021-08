Diese Reiseziele könnten bald keine Hochrisikogebiete mehr sein

Anzeige

Anzeige

Die aktuelle Corona-Lage lässt Reisende pessimistisch in die Zukunft blicken. Trotz steigender Impfquote haben viele Länder die Kontrolle über die Corona-Fallzahlen verloren, einige beliebte Urlaubsländer wie beispielsweise Spanien und die Türkei wurden von der deutschen Regierung deshalb zum Hochrisikogebiet erklärt.

Dennoch gibt es Grund zur Hoffnung. Denn einige Reiseziele, vor denen das Auswärtige Amt zurzeit noch warnt, könnten aufgrund sinkender Fallzahlen bald wieder von der Liste der Hochrisikogebiete genommen werden – die Quarantänepflicht für nicht-geimpfte oder nicht-genesene Urlauberinnen und Urlauber wäre damit vom Tisch.

Trotz Warnung bietet Tui Reisen nach Ägypten an

Anzeige

Das Urlaubsland Ägypten hat seine Grenzen schon lange wieder für Touristinnen und Touristen geöffnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist mit 0,7 so niedrig wie in kaum einem anderen Reiseland. Dennoch gilt Ägypten aus deutscher Sicht bislang noch als Hochrisikogebiet. Der Grund: Nur wenige Einwohner wurden bislang geimpft. Laut der Statistik-Website Our World in Data gerade einmal knapp vier Prozent.

Der ägyptische Tourismus- und Antikenminister Chalid-al-Anani versichert jedoch: „Die Reiseziele in Ägypten sind extrem sicher.“ Seit Jahresbeginn habe es in den Badeorten am Roten Meer „fast null“ neue Infektionen gegeben. Der Reiseveranstalter Tui scheint das ähnlich zu sehen und bietet bereits wieder Pauschalreisen nach Ägypten an – trotz noch bestehender Warnung des Auswärtigen Amtes.

Großbritannien: Stagnierende Zahlen trotz Öffnung

Anzeige

Noch ist der Inzidenzwert hoch in Großbritannien: Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 298,1 (Stand 17. August). Doch während die Fallzahlen in anderen Ländern weiter in die Höhe schießen, flacht die Kurve in Großbritannien seit Wochen kontinuierlich ab.

Bereits Mitte Juli hat der englische Premier Boris Johnson alle Corona-Regeln im Land aufgehoben. Seitdem sind Nachtclubs und Pubs wieder geöffnet. Für Veranstaltungen gibt es seitdem keine Zuschauerbegrenzung mehr. Seit Anfang August gilt zudem für Reisende aus fast allen EU-Staaten und den USA keine Quarantänepflicht mehr. Urlauber und Urlauberinnen müssen bei der Einreise lediglich einen aktuellen Corona-Test vorzeigen und sich vorab online anmelden.

Anzeige

Algarve und Lissabon noch Hochrisikogebiet

Nachdem Portugal vom Robert Koch-Institut im Juni sogar zum Virusvariantengebiet eingestuft worden war, wurden die Reisewarnungen für das bei Deutschen beliebte Urlaubsland am Sonntag fast gänzlich zurückgenommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 160,9 (Stand 17. August).

Die Küstenregion Algarve und die Hauptstadt Lissabon stehen allerdings noch immer auf der Hochrisikogebiete-Liste. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in beiden Regionen weiterhin über dem landesweiten Durchschnitt: Für Lissabon beträgt der Wert über 200, an der Algarve liegt er bei etwa 385. Doch wenn die Fallzahlen in Portugal weiter sinken, dürften auch diese beiden Gebiete vom Robert-Koch-Institut in naher Zukunft zum Risikogebiet heruntergestuft werden.

Südafrika bereits kein Virusvariantengebiet mehr

Anzeige

Die Regenbogennation Südafrika lockte vor Ausbruch der Pandemie mit seinen Nationalparks, schönen Küsten und weltbekannten Weingütern viele deutsche Urlauberinnen und Urlauber an. Corona schob dem Tourismus jedoch lange Zeit einen Riegel vor. Von Januar bis Juli galt das Land als Virusvariantengebiet, seit dem ersten August ist Südafrika nun “nur noch” Hochrisikogebiet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 123,7, seit einigen Tagen stagnieren die Corona-Fallzahlen. Touristische Reisen nach Südafrika sind bereits wieder möglich. Bei der Einreise muss ein aktueller Corona-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Außerdem müssen Urlauber und Urlauberinnen einen ausgefüllten Reise-Gesundheitsbogen abgeben und die App „Covid Alert South Africa“ auf ihrem Smartphone installieren.

Sinkende Fallzahlen in Indien

Auch Indien hat die Corona-Pandemie besonders hart getroffen. Nach offiziellen Angaben starben bislang mehr als 40.000 Menschen an oder mit Corona. Doch so schnell die Infektionszahlen im Frühjahr anstiegen und so hart die zweite Welle über das Land fegte, so schnell sanken die Corona-Fallzahlen auch wieder.

ZUM THEMA Urlaub in Corona-Zeiten: Jede fünfte Person laut Studie nicht gut erholt

Während die Sieben-Tage-Inzidenz im Mai noch weit über 200 betrug, liegt der Wert aktuell bei 16,5 (Stand 17. August). Die Tendenz: weiter sinkend. Damit rückt ein Urlaub in Indien einen Schritt näher. Laut dem Auswärtigen Amt sind touristische Einreisen bislang allerdings noch verboten.

Anzeige

Regeln bei Rückkehr aus Hochrisikogebiet

Wer in einem Hochrisikogebiet Urlaub macht, muss bei der Einreise nach Deutschland einen Nachweis über eine vollständige Impfung, eine Genesung oder einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen. Möglich ist ein maximal 72 Stunden alter negativer PCR-Test oder ein maximal 48 Stunden alter negativer Antigen-Schnelltest. Die Nachweispflicht gilt für Kinder ab zwölf Jahren.

Außerdem müssen alle Urlauber und Urlauberinnen aus einem Hochrisikogebiet die digitale Einreiseanmeldung ausfüllen. Wer weder vollständig geimpft noch genesen ist, muss nach der Rückkehr zudem zehn Tage lang in Quarantäne. Diese kann frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Corona-Test beendet werden. Das trifft besonders Familien – denn Kinder müssen sich selbst dann isolieren, wenn beide Elternteile vollständig geimpft sind.