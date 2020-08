Corona-Grenzwert überschritten: Werden die Kanaren zum Corona-Risikogebiet erklärt?

Anzeige

Deutschland hatte fast ganz Spanien am 14. August zum Corona-Risikogebiet erklärt – einzige Ausnahme bildeten die Kanarischen Inseln. Grund dafür war, dass dort die Neuinfektionen geringer waren als im Rest des Landes. Doch in den vergangenen sieben Tagen wurden auf den Kanaren 1.282 neue Coronafälle gemeldet, das macht eine Inzidenz von 59,52 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Das geht aus dem Situationsbericht des spanischen Gesundheitsministeriums vom 24. August hervor.

Die Inseln haben damit den vom Robert-Koch-Institut (RKI) gesetzten Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, um als Risikogebiet eingeschätzt zu werden, überschritten. Damit dürfte es wohl zu einer Neubewertung der Risikosituation der Kanaren aus Sicht der deutschen Bundesregierung kommen. Sollte das RKI reagieren und die Inseln zum Risikogebiet erklären, wäre auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes sehr wahrscheinlich.

Noch aber zögern die Verantwortlichen. “Das Auswärtige Amt verfolgt die Lageentwicklung und das Infektionsgeschehen in Spanien intensiv, das gilt insbesondere auch für die Balearen und Kanaren”, heißt es vom Auswärtigen Amt gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Aber maßgeblich für die Entscheidung über Schutzmaßnahmen seien “tatsächliche Trends, nicht Momentaufnahmen”, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Der Ausspruch oder die Aufhebung von Teilreisewarnungen seien auch kurzfristig möglich.

Corona-Hotspot der Kanaren sind Gran Canaria und Teneriffa

Die Kanaren haben am Wochenende eine Rekordrate bei den Neuinfektionen erlebt: Innerhalb von nur 24 Stunden wurden knapp 300 neue Fälle registriert, vermeldeten die “Teneriffa News” am Sonntag. Das waren die meisten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Montag blieben die Zahlen weiter hoch, es kamen noch einmal 273 Fälle dazu.

Die Insel mit den meisten kumulierten Covid-19-Fällen ist Gran Canaria mit 2188 Fällen seit Beginn der Pandemie, dahinter folgt Teneriffa mit 2022 Fällen. Auf Lanzarote wurden insgesamt 304 Covid-19-Fälle gemeldet, auf La Palma 128, auf La Gomera 14 und auf El Hierro fünf.

Anders sieht der Trend auf den Baleareninseln aus, die seit dem 14. August als Risikogebiet gelten. Dort sinken die Neuinfektionen seit einer Woche, berichtet das “Mallorca Magazin”. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf Mallorca und den Nachbarinseln erstmals seit zwei Wochen wieder unter die kritische Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner gesunken, der Wert lag am Montag bei 32,67. Zwischenzeitlich hatte er bei extrem hohen 88 gelegen. Sollte sich der Trend fortsetzen, könnte die Reisewarnung für die Balearen wieder aufgehoben werden.

Spanien ist weltweit eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder – es belegt in punkto der Gesamtinfektionen mit 405.436 Platz neun. In Europa gibt es kein Land, in dem mehr Covid-19-Fälle gemeldet wurden. 28.872 Menschen starben in dem Land in Zusammenhang mit Covid-19.

Konsequenz aus Risikogebieteinstufung: Corona-Tests

Die Einstufung eines Landes oder einer Region als Risikogebiet hat Folgen für Urlauber, die bereits vor Ort sind oder noch dorthin fliegen wollen. Sie müssten bei der Rückreise nach Deutschland verpflichtend einen Corona-Test machen und bis zum negativen Ergebnis – in der Regel einige Stunden bis wenige Tage danach – in häusliche Quarantäne.

Bei einer Reisewarnung werden Pauschalreisen in der Regel sofort abgesagt, nur Individualreisen finden dann weiterhin statt. Denn Airlines können selbst entscheiden, Risikogebiete anzufliegen. Aktuell warnt das Auswärtige Amt vor Reisen in nahezu alle Länder außerhalb Europa.