Bund-Länder-Plan: Keine Öffnungsperspektive für Hotels in Deutschland

Bundeskanzlerin Angela Merkel will den allgemeinen Corona-Lockdown in Deutschland bis zum Start der Osterferien verlängern, das geht aus einem Entwurf aus dem Kanzleramt für die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) an diesem Mittwoch hervor, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland vorliegt. Demnach sollen die aktuell geltenden Lockdown-Beschlüsse grundsätzlich bis zum 28. März gültig bleiben.

Kontaktbeschränkungen sollen gelockert werden

An dem Entwurf mitgearbeitet haben die Bundesländer Berlin und Bayern sowie das Finanzministerium. Sie bilden gemeinsam die sogenannte Vierer-Gruppe, die die Ministerpräsidentenkonferenz vorbereiten. Die MPK hat aber das letzte Wort. Oft kam es in den vergangenen Wochen noch zu Änderungen an den vorgelegten Beschlussentwürfen.

Bürgerinnen und Bürger können jedoch mit Öffnungsschritten in puncto Kontaktbeschränkungen rechnen, und das bereits ab Montag, 8. März. Dann sollen wieder private Treffen des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich sein - maximal erlaubt sind aber fünf Personen. Kinder bis 14 Jahre würden dabei nicht mitgezählt. Derzeit gilt, dass sich ein Hausstand nur mit einer weiteren Person treffen darf.

Auch an der 35er-Inzidenz für Lockerungen hält Merkel offenbar nicht mehr fest, stattdessen soll deutlich mehr getestet werden. So heißt es im Entwurf: „Bund und Länder wollen nun erproben, wie durch die deutliche Ausweitung von Tests und ein Testprogramm in Verbindung mit einer besseren Nachvollziehbarkeit der Kontakte im Falle einer Infektion Öffnungsschritte auch bei höheren 7-Tage-Inzidenzen mit über 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner möglich werden.“

Tourismusbranche bleibt weiter ohne Perspektive

Die Tourismusbranche pocht seit langem auf eine Perspektive, doch die bleibt der Entwurf schuldig. Hotels in Deutschland werden geschlossen bleiben, auch über den 28. März hinaus: „Über weitere Öffnungsschritte und die Perspektive für die hier noch nicht benannten Bereiche aus den Brachen Gastronomie, Kultur, Veranstaltungen, Reisen und Hotels wird im Lichte der Infektionslage unter Berücksichtigung der angelaufenen Teststrategie, des Impfens, der Verbreitung von Virusmutanten und anderer Einflussfaktoren auf der nächsten Sitzung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder beraten.“ Diese Beratungen finden am 24. März 2021 statt.

Deutsche sollen auf Reisen zu Ostern verzichten

Dass sich dann jedoch schnell etwas bewegt und der Osterurlaub in Deutschland möglich wird, ist unwahrscheinlich. Vielmehr erneuert das Kanzleramt in dem Entwurf den Aufruf, weiterhin möglichst daheim zu bleiben: „Hinsichtlich der dann unmittelbar bevorstehenden Ostertage appellieren Bund und Länder eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, auf nicht zwingend notwendigen Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten.“

Bei Einreisen aus ausländischen Risikogebieten (Inzidenz über 50) bestehe weiterhin die Pflicht zur Eintragung in die digitale Einreiseanmeldung, und es besteht eine Quarantänepflicht für einen Zeitraum von zehn Tagen nach Rückkehr. Eine vorzeitige Beendigung der Quarantäne ist nur durch einen negativen Test möglich, der frühestens am fünften Tag nach der Einreise abgenommen wurde.

Dies gilt aber seit dem 8. März ausdrücklich nicht bei Rückreisen aus Virusvariantengebieten, heißt es im Entwurf. „Hier ist strikt eine Quarantäne von 14 Tagen einzuhalten. Darüber hinaus ist bei der Rückreise aus Virusvariantengebieten mit eingeschränkten Beförderungsmöglichkeiten zu rechnen.“