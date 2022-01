Corona-Gipfel: Pläne von Bund und Ländern wirken sich aufs Reisen aus

Anzeige

Anzeige

Rund zwei Wochen nach dem letzten Corona-Gipfel kommen Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten heute erneut zusammen, um bei den Maßnahmen gegen die sich schnell verbreitende Omikron-Variante nachzujustieren. Wie aus der Beschlussvorlage für die Konferenz hervorgeht, die dem RND vorliegt, haben die geplanten Regelungen auch Auswirkungen auf Reisende.

2G-plus-Regelung in der Gastronomie

Zutritt zu Restaurants, Cafés und anderen Gastronomien sollen künftig nur noch Personen haben, die geimpft oder genesen sind und zusätzlich einen negativen tagesaktuellen Test vorlegen können – die 2G-plus-Regelung soll spätestens ab dem 15. Januar bundesweit greifen. Wer bereits eine Booster-Impfung erhalten hat, ist laut der Vorlage von der Testpflicht ausgenommen.

Anzeige

Der Zugang zu Veranstaltungen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung dienen, sowie zum Einzelhandel – außer Geschäfte des täglichen Bedarfs – soll weiterhin Geimpften und Genesenen vorbehalten bleiben. Für Personen, die nicht geimpft werden können oder für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt, sowie für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren sind weiter Ausnahmen von der 2G-Regel geplant.

Anzeige

Urlaub trotz Kontakt mit infizierter Person?

Änderungen soll es auch bei den Quarantäneregeln geben. Wer um seinen Urlaub bangt, weil er Kontakt zu einer infizierten Person hatte, kann sich den Plänen von Bund und Ländern zufolge künftig schneller freitesten. Während sich Kontaktpersonen einer mit der Omikron-Variante infizierten Person bislang 14 Tage lang in Quarantäne begeben müssen, soll die Selbstisolation künftig durch einen PCR- oder einen Antigenschnelltest bereits nach sieben Tagen beendet werden können.

Anzeige

Wer eine Booster-Impfung erhalten hat, ist laut der Beschlussvorlage von der Quarantänepflicht sogar ganz ausgenommen. Das Gleiche gilt für Menschen, die gerade erst geimpft wurden oder erkrankt waren. Auch für Schülerinnen und Schüler sowie für Kinder in Betreuungseinrichtungen sind neue Regelungen geplant. In diesen Fällen soll die Quarantäne schon nach fünf Tagen durch einen negativen PCR- oder einen Antigenschnelltest beenden werden können, da die Kinder sich in den Einrichtungen regelmäßig testen lassen müssen. Das lässt die Chancen auf einen Familienurlaub trotz Kontakt zu einer infizierten Person steigen.

Private Treffen auch für Geimpfte nur eingeschränkt möglich

Private Zusammenkünfte sind weiterhin nur eingeschränkt möglich. Auch geimpfte und genesene Reisende dürfen in ihrem Urlaub in einer maximal zehn Personen umfassenden Gruppe zusammenkommen. Für nicht Geimpfte und nicht Genesene gelten weiterhin strengere Regeln. Die Angehörigen eines Haushalts dürfen sich mit maximal zwei Personen eines weiteren Haushalts treffen.

Bei solchen privaten Treffen und in geschlossenen Räumen soll künftig eine FFP2-Maske getragen werden. Auch beim Einkaufen und bei der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel wird das Tragen einer FFP2-Maske den Plänen von Bund und Ländern nach „dringend empfohlen“.