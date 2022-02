Corona-Gewinner Griechenland: Tui erwartet starken Sommer 2022

Anzeige

Die Deutschen sind urlaubsreif. Mehr als vier von fünf Deutschen haben sich gedanklich bereits mit ihren Reisen für dieses Jahr befasst, heißt es in der Reiseanalyse 2022 der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR). Auch Deutschlands größter Reiseveranstalter Tui blickt optimistisch in das Jahr: „Wir erwarten einen starken Sommer 2022. Es gibt einen Nachholbedarf bei den Kunden“, teilte Vorstandsvorsitzender Fritz Joussen mit.

Zum 30. Januar hatten gut 3,5 Millionen Tui-Kunden eine Reise für den Sommer 2022 gebucht, das entspricht rund 72 Prozent des Niveaus vom Sommer 2019 zum gleichen Zeitraum. Die Neubuchungen jedoch liegen inzwischen über 100 Prozent des Niveaus vom Sommer 2019. Ganz weit oben auf der Wunschliste für die Auszeit im Sommer steht Griechenland.

Griechenland-Boom setzt sich fort

Bereits im vergangenen Jahr hatte ein Hellas-Boom eingesetzt, mit dem kaum jemand gerechnet hatte. Der Flugverkehr in Griechenland erreichte im Juli und August 86 Prozent des Vorkrisenjahres 2019, während es in ganz Europa vergleichsweise nur 40 Prozent waren. Einige beliebte Destinationen wie die Inseln Mykonos und Santorin verzeichneten im August sogar mehr Besucherinnen und Besucher als im bisherigen Rekordjahr 2019.

Und auch für 2022 sind die Aussichten rosig: „Der Trend setzt sich definitiv fort“, sagt Tui-Sprecher Aage Dünhaupt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Daher stockt der Konzern 2022 sogar die Kapazitäten auf: Brachte Tui im Vor-Corona-Jahr 2019 etwa 2,8 Millionen Reisende nach Griechenland, so plant der Reiseveranstalter in diesem Jahr sogar mit drei Millionen.

Kreta, Rhodos, Korfu und Kos beliebt – Kontingente für Sommer schon knapp

Besonders beliebt sind Kreta, Rhodos, Korfu und Kos. Dort ziehen die Preise bereits an, außerdem würden Kontingente für den Sommer sowie Pfingsten teilweise schon knapp. „Ein Last-minute-Schnäppchen zu bekommen wird daher in diesem Sommer schwieriger“, sagt der Tui-Sprecher.

Generell müssen Reisende damit rechnen, etwas tiefer in die Tasche greifen zu müssen. Aufgrund der hohen Nachfrage würden die Preise für Griechenland in diesem Jahr ein wenig anziehen. Dies sei vor allem in den höheren Hotelkategorien ab vier Sternen der Fall, da Reisende seit der Pandemie verstärkt schönere Hotels und auch bessere Zimmer nachfragten, so Dünhaupt.

Nicht nur in Griechenland, generell buchen die Tui-Kundinnen und -kunden für den Sommer 2022 höherwertiger und planen ein höheres Budget für ihren Sommerurlaub ein. Die Durchschnittspreise liegen Konzernangaben zufolge mit plus 22 Prozent weiter über dem Vorjahr.