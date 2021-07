Corona-Testpflicht bei Einreise: Wie kontrolliert die Polizei die Nachweise?

Anzeige

Um die Corona-Ausbreitung durch heimkommende Sommerurlauber zu bremsen, sollen ab diesem Sonntag, 1. August alle Einreisenden ab zwölf Jahren über einen negativen Testnachweis, einen Genesenen-Nachweis oder einen Nachweis einer vollständigen Impfung verfügen müssen - egal aus welchem Land und auf welchem Weg sie kommen. Das sieht ein Verordnungsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums vor. Bislang gilt diese Regelung nur für Flugreisende und Personen, die aus einen Risikogebiet nach Deutschland einreisen. Die Nachweise sollen bei der Einreise mitgeführt und durch die Behörden stichprobenartig überprüft werden. Aber wie genau sollen die Kontrollen stattfinden? Und wie viele Fälle der Urkundenfälschung hat die Bundespolizei bis heute bereits festgestellt?

Bundespolizei und weitere für die Kontrolle zuständige Behörden überwachen im Rahmen der Grenzkontrollen die Einhaltungen der Corona-Einreiseverordnung. Mit dieser Aufgabe unterstützen die Beamtinnen und Beamten die zuständigen Landesbehörden und stimmen sich mit den Bundesländern ab. Zudem weist das Bundespolizeipräsidium darauf hin, dass auch Beförderungsunternehmen wie Fluggesellschaften die digitale Einreiseanmeldung sowie die Vorlage eines Test-, Genesenen- oder Impfnachweises noch vor der Einreise überprüfen.

Bundespolizei kontrolliert Corona-Nachweise mit “CovPassCheck”-App

„Daraus ergibt sich, dass auch Reisende, die aus Hochinzidenz- oder Virusvariantengebieten nach Deutschland fliegen wollen aber keinen gültigen Nachweis in Sinne der Corona-Einreise-Verordnung und keine Bestätigung der DEA oder eine vollständig und korrekt ausgefüllte Ersatzmitteilung vorlegen können, durch die Beförderungsunternehmen von der Beförderung auszuschließen sind“, so ein Sprecher des Bundespolizeipräsidium auf Anfrage des RedaktionsNetzwerk Deutschlands. Stellt also etwa das Flughafenpersonal einer Airline fest, dass ein Reisender nicht über die erforderlichen Nachweise verfügt, darf er oder sie nicht an Bord gelassen werden. Die Bundespolizei überprüfe den digitalen Covid-Impfnachweis, aber auch vorhandene Test- und Genesenen-Zertifikate, mit Hilfe der vom Robert Koch-Institut (RKI) bereitgestellten App “CovPassCheck“.

Bundespolizei: 86 Betrugsversuche seit Mai mit falschen Nachweisen

Dabei wurden laut Angaben des Präsidiums im Zeitraum vom 13. Mai bis 25. Juli 2021 durch die Bundespolizei bundesweit insgesamt 86 Fälle von Urkundenfälschungen von Nachweisen im Sinne der Corona-Einreise-Verordnung festgestellt. Eine Differenzierung nach der Art der gefälschten Nachweise (Impfnachweise, Genesenennachweise, Testnachweise) erfolge nicht.

Ein Beamter der Bundespolizei am Flughafen kontrolliert eine Reisende. © Quelle: Fabian Sommer/dpa

Was passiert, wenn jemand mit einem falschen Nachweis erwischt wird?

„Die Vorlage gefälschter Nachweise stellt mithin eine Straftat dar“, heißt es vom Bundespolizeipräsidium. Die kontrollierenden Bundespolizisten verfügten über entsprechende Kenntnisse zum Erkennen von gefälschten Nachweisen, so dass derartige Delikte zur Anzeige gebracht und konsequent strafrechtlich verfolgt werden. Wer erwischt wird, mache sich der Urkundenfälschung Paragraph 267 des Strafgesetzbuches (StGB) sowie Fälschung von Gesundheitszeugnissen Paragraph 277 StGB und Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse Paragraph 279 StGB strafbar.

Für die Fälschung von Gesundheitszeugnissen und den Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse sieht das Strafgesetzbuch jeweils Geldstrafen oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr vor. Urkundenfälschung kann laut StGB mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf, in schweren Fällen bis zu zehn Jahren bestraft werden.