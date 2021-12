Corona-Ausbruch: „Aida Nova“ steckt in Lissabon fest

Anzeige

An Silvester treffen sich viele Kreuzfahrt-Riesen vor der Insel Madeira, um mit einem gemeinsamen Feuerwerk das alte Jahr ausklingen zu lassen und das neue Jahr zu begrüßen. In diesem Jahr wird ein Kreuzfahrtschiff wegen eines Corona-Ausbruchs fehlen: Die „Aida Nova“. Das berichten die „Lübecker Nachrichten“.

Corona bei Aida: 3000 Reisende hängen in Lissabon fest

Statt zwei Tagen müssen Crew und rund 3000 deutsche Passagierinnen und Passagiere nun fünf Tage in Lissabon verbringen. Denn: Mehrere Crewmitglieder wurden nach Informationen der Zeitung positiv auf Covid-19 getestet, sie mussten das Schiff in Lissabon verlassen. Es sind offenbar so viele Personen betroffen, dass man auf Ersatzpersonal warten muss.

Spätestens am Sonntag soll die „Aida Nova“ wieder Kurs auf die Kanaren nehmen und in Lanzarote anlegen.

Bereits seit Tagen häufen sich Berichte über Corona-Ausbrüche an Bord von Kreuzfahrtschiffen. Alleine an den Weihnachtstagen wurden Infektionen auf mehr als 60 Schiffen gemeldet. Einige Karibik-Inseln verweigerten den Kreuzfahrtriesen daraufhin das Anlegen.