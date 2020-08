Corona-Anstieg: Kroatien gilt jetzt teilweise als Risikogebiet

Anzeige

Anzeige

Reisen in bestimmte Gebiete in Kroatien haben Konsequenzen: Die Gespanschaften Šibenik-Knin und Split-Dalmatien gelten ab diesem Donnerstag (20. August) als Corona-Risikogebiete, das Robert-Koch-Institut (RKI) führt sie in der entsprechenden Liste auf.

Corona-Testpflicht für Kroatien-Urlauber

Betroffen sind davon auch beliebte Reiseziele an der Adria wie Split, Hvar und Trogir. Für Reisende hat das nun Konsequenzen: Sie müssen nach der Rückkehr in Deutschland innerhalb von 72 Stunden einen Coronatest machen – und bis zum negativen Ergebnis zu Hause in Quarantäne verbringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Corona-Zahlen in Kroatien steigen seit Mitte des Monats wieder stark, am 20. August gab es mit 219 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden den Höchststand seit Beginn der Pandemie im Februar. Insgesamt gibt es in dem Land 6855 bestätigte Fälle, 166 Menschen starben in Zusammenhang mit Covid-19.

Anzeige

Auch in Kroatien: Viele Deutsche infizieren sich im Ausland

Viele Reisende, die das Coronavirus aus dem Ausland nach Deutschland einschleppen, waren vermutlich in Kroatien. Das geht aus dem Situationsbericht des Robert-Koch-Institutes von Dienstag hervor. Demnach ist die Zahl der gemeldeten Coronavirus-Neuinfektionen in Deutschland in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen – und auch der Anteil der Infizierten, die sich vermutlich im Ausland angesteckt haben, nahm zu.

Anzeige

Die meisten Neuinfektionen stammen dabei – nach Deutschland – aus dem Kosovo. Dies betrifft 1755 Fälle in den vergangenen vier Wochen. Auf der Liste der sogenannten Expositionsländer folgen dann die Türkei mit 1134 und Kroatien mit 786 Neuinfektionen.

Folgt jetzt die Reisewarnung für Teile Kroatiens?

Anzeige

Eine Reisewarnung durch das Auswärtige Amt gibt es bisher nicht. Die beiden Einstufungen gelten in der aktuellen Corona-Pandemie zwar meist gleichzeitig für ein Land. So hatte das RKI zunächst die fünf Regionen Spaniens als Risikogebiet eingestuft, wenig später kam die formelle Warnung des Auswärtigen Amtes. Mittlerweile gilt ganz Spanien als Risikogebiet, auch die Balearen mit der beleibten Urlaubsinsel Mallorca – ausgenommen sind nur die Kanaren.

Aber: Die Einstufungen sind nicht automatisch miteinander verknüpft. Ein Beispiel ist die Türkei. Das Land gilt als Risikogebiet, das Auswärtige Amt hat die Reisewarnung aber für die Provinzen Aydin, Izmir und Muğla in der Ägäisregion sowie die Provinz Antalya in der Mittelmeerregion aufgehoben.