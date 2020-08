Corona-Anstieg in Frankreich: Paris und Marseille jetzt Risikogebiete - zuletzt 2524 Neuinfektionen innerhalb eines Tages

Anzeige

Paris. Paris und das Departement Bouches-du-Rhône in der Präfektur Marseille sind von der französischen Regierung zum Corona-Hochrisikogebiet erklärt worden. Binnen 24 Stunden hat sich die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Frankreich um 2669 erhöht, schon am Tag zuvor gab es 2524 Neuinfektionen. Laut einem Dekret der Regierung handelt es sich sowohl bei Paris als auch Bouches-du-Rhône um „aktive Verbreitungsgebiete“.

Mit dem Erlass kann die Regierung Infrastruktur und Transport einschränken, so kann die Regierung etwa den Zugang zu Personen- und Fahrzeugverkehr sowie zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Flugzeugen regulieren. Auch Einrichtungen wie Schulen können geschlossen werden.

Deutschland stuft Paris bislang nicht als Risikogebiet ein

Inwiefern die Einschätzung auch Auswirkungen auf deutsche Reisende hat, ist noch unklar. Bis Freitagmorgen hat Deutschland Paris noch nicht als Risikogebiet klassifiziert, noch sind also für Rückkehrer keine verpflichtenden Tests notwendig. Allerdings wird das Robert-Koch-Institut schätzungsweise den französischen Kollegen folgen.

Großbritannien hatte Frankreich bereits zuvor zum Risikogebiet erklärt und alle britischen Reisenden aufgefordert, das Land binnen 30 Stunden zu verlassen. Wer es nicht rechtzeitig aus Frankreich heraus schafft, muss in Großbritannien für zwei Wochen in Quarantäne. In Deutschland hingegen müssen Urlauber aus Risikogebieten einen Coronatest machen – unabhängig davon, ob sie mit Flugzeug, Auto oder Zug reisen – und nur bei einem positiven Ergebnis in Isolation.