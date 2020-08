Corona an Bord von Tui-Airways-Flug: Knapp 200 Passagiere in Quarantäne

Anzeige

Der Flieger war am Dienstag auf der griechischen Insel Zakynthos gestartet und in Cardiff gelandet. Mit an Bord waren sieben Passagiere, die nach dem Flug positiv auf Covid-19 getestet wurden. Sie sollen zu drei verschiedenen Gruppen gehören, wie Public Health Wales mitteilt. Alle Passagiere und Crew-Mitglieder auf dem rund dreieinhalb Stunden langen Flug werden nun als enge Kontakte behandelt. Insgesamt seien 193 Menschen an Bord gewesen, berichtet die „BBC“.

„Die Passagiere werden in Kürze informiert, aber unterdessen müssen sie sich zu Hause isolieren, weil sie auch ohne Symptome zu entwickeln ansteckend sein könnten. Jeder mit Symptomen sollte sich umgehend testen lassen“, sagte der bei Public Health Wales für die Corona-Pandemie zuständige Leiter Dr. Giri Shankar in einem Statement. Allerdings veröffentlichte die Gesundheitsbehörde diesen Aufruf erst am Sonntag, fünf Tage nach dem Flug.

Tui Airways erntet für Corona-Fälle im Flugzeug Kritik

Einige der Passagiere kritisieren gegenüber der „BBC“ die Zustände an Bord des Fluges. Stephanie Whitfield und ihr Mann hätten sich bereits freiwillig in Quarantäne begeben, bevor sie von den Corona-Fällen erfahren hätten. Sie beschreibt den Flug als „Debakel“. „Viele Leute nahmen ihre Masken ab und liefen den Gang auf und ab, um mit anderen Passagieren zu reden.“ Die Flugbegleiter hätten sich um die Verstöße gegen die Maskenpflicht überhaupt nicht gekümmert.

Zwar habe es mehrere Durchsagen gegeben, in denen Passagiere zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes aufgefordert worden seien. Die Besatzung habe dies aber nicht durchgesetzt. „Der Flug war schlecht gemanagt“, sagt ein anderer Passagier.

Tui Airways prüft Vorfall

In einem Statement gegenüber der „Sun“ äußerte sich Tui Airways zu den Vorwürfen: „Die Passagiere werden vor der Reise und per Durchsagen während des Fluges darüber informiert, dass sie durchgehend eine Maske tragen müssen und sich nicht in der Kabine bewegen dürfen. Masken dürfen nur abgelegt werden, um zu essen oder zu trinken. Wir haben eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet.“

Public Health Wales teilte mit, dass ihre Nachforschung der Coronavirus-Fälle ergeben habe, dass besonders einige 20- bis 30-Jährige die Sicherheitsabstände nicht eingehalten hätten. Dadurch habe sich das Virus auf andere Personengruppen übertragen.