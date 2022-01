Campingplatz in Kühlungsborn erneut die Nummer eins in Europa

Anzeige

Kühlungsborn. Der Campingpark Kühlungsborn ist laut einer Auswertung des Online-Portals Camping.info der beliebteste Platz in Deutschland und Europa. In einem Ranking mit 228.000 Bewertungen landete der Platz in Deutschland und Europa ganz vorne, wie das Portal am Dienstag berichtete.

Campingplatz liegt direkt am Strand der Ostsee

Bereits im Vorjahr sei er zum beliebtesten Campingplatz gewählt worden. Der Platz existiere seit Anfang der 1990er Jahre und befinde sich direkt am Strand der Ostsee. Hinzu kämen etwa moderne sanitäre Anlagen, ein Animationsprogramm und Wellness-Angebote.

Laut Camping.info ist der Award ein reiner Publikumspreis. Grundlage der Auswertung sei die Zufriedenheit der Campingurlauber. Mehr als 150.000 Gäste hätten Bewertungen abgegeben. Zur Auswahl standen den Angaben zufolge mehr als 23.000 Campingplätze aus 44 europäischen Ländern.