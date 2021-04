Camper stirbt nach Autopanne im Death Valley Nationalpark

Anzeige

Anzeige

Death-Valley-Nationalpark. Ein Tourist ist nach einer Autopanne im Nationalpark um das Tal des Todes in Kalifornien ums Leben gekommen. Seine Frau wurde am Freitag (Ortszeit) gerettet, wie das Sheriffbüro von Inyo Creek mitteilte. Die 27-Jährige und der 32-Jährige seien auf einem abschüssigen Felsvorsprung gefunden worden; er sei bereits tot gewesen. Das Paar aus Arizona war am Dienstag als vermisst gemeldet worden, nachdem es von einem Campingausflug nicht zurückgekehrt war.

Das Tal des Todes in der Mojave-Wüste ist einer der heißesten und trockensten Orte auf der Erde. Die Höchsttemperaturen lagen dort diese Woche über 30 Grad Celsius. Im Death Valley Nationalpark sind immer wieder Menschen ums Leben gekommen.

Camper hinterließen eine Nachricht für die Rettungskräfte

Anzeige

Beschäftigte des Nationalparks entdeckten am Mittwoch nach einer Suche das Fahrzeug des Paars. Darin befand sich laut Sheriffbüro eine Notiz: „Zwei platte Reifen, auf dem Weg Richtung Mormon Point, haben Wasser für drei Tage.“ Sie sei ein wichtiger Hinweis für die Suche gewesen, teilte es mit.

Am Donnerstag wurden Emily Henkel und Alexander Lofgren aus der Luft entdeckt, Einsatzkräfte konnten sie aber nicht in den Hubschrauber hochziehen und erreichten sie in der abgelegenen Gegend erst am Freitag am späten Vormittag, wie von Behördenseite berichtet wurde. Henkel wurde zur Behandlung in eine militärische Einrichtung geflogen. Zu ihrem Gesundheitszustand und Lofgrens Todesursache gab es zunächst keine Informationen. „Dies war ein äußerst schwieriger Einsatz in einer sehr gnadenlosen Gegend“, resümierte der Sheriff Jeff Hollowell.