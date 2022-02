British Airways streicht alle Kurzstreckenflüge von London Heathrow

Ein Archivbild zeigt Maschinen der Fluggesellschaft British Airways auf dem Flughafen Heathrow in London (Großbritannien). Die britische Fluggesellschaft British Airways hat Gerüchte auf sozialen Medien über einen angeblichen Stillstand ihres Flugbetriebs am Londoner Airport Heathrow am Freitag dementiert. © Quelle: Steve Parsons/PA Wire/dpa