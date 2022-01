British Airways-Passagier hat Flugzeug in die USA für sich alleine

Anzeige

„Was würdest du tun, wenn du der einzige Passagier wärst und das ganze Flugzeug für dich alleine hättest?“ fragt der British Airways-Passagier Kai Forsyth. Denn wovon viele Reisende träumen, kann der britische Student nun beantworten. Auf seinem Langstrecken-Flug nach Orlando in die USA hatte er das ganze Flugzeug tatsächlich für sich alleine.

Nervige Sitznachbarn, schreiende Babys und das Schlangestehen an der Bordtoilette – davon blieb er bei dieser Reise verschont. In einem Video zeigt er wie die Maschine auf die Startbahn rollt und dann leere Sitzreihen. Dazu fragt er seine TikTok-Follower, was sie tun würden.

British Airways-Pilot schaut mit Studenten stundenlang Filme

Er selbst liefert in einem zweiten Video die Antwort auf die Frage während seiner Reise: „Die Flugbegleiter erinnerten mich daran, dass es mehr Piloten als Passagier auf diesem Flug gibt. Also entschloss ich mich mit einem von ihnen Freundschaft zu schließen“, schreibt der Brite, der in Orlando aufs College geht. „Wir setzten uns und schauten stundenlang Filme und aßen unbegrenzt viele Snacks.“

Einziger Nachteil: Kein Upgrade in die First- oder Businessclass

Auf dem Flug, der acht Stunden dauerte, richtete er sich zudem in den leeren Sitzreihen ein Bett ein. Das einzig Negative an dem Flug sei, dass kein spontanes Upgrade in die First- oder Businessclass möglich gewesen sei.