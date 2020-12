Brandenburg: Gericht bestätigt Quarantänepflicht für Reiserückkehrer

Anzeige

Berlin/Potsdam. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg hat im Eilverfahren die Brandenburger Quarantäne-Regelung für Reiserückkehrer aus internationalen Risikogebieten bestätigt. Das teilte das Gericht mit. Damit urteilte die Judikative in Brandenburg anders als in Nordrhein-Westfalen - dort wurde die Quarantänepflicht als unverhältnismäßig bezeichnet.

Die Kläger wollten von Ende Dezember bis Mitte Januar 2021 in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen. Sie sahen keine Rechtsgrundlage für die Verordnung und bezeichneten das Quarantäne-Gebot als unverhältnismäßig. Zudem seien die Inzidenzwerte im Zielland niedriger als in Deutschland, hatten sie argumentiert. Diese geben die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage an. Das waren auch die Argumente der Richter in Nordrhein-Westfalen, die Quarantänepflicht zu kippen.

Reisende sind höheren Risiken ausgesetzt, sagt das Gericht

Der Eilantrag sei aber unzulässig, da die Verordnung mit Ablauf des 15. Dezembers 2020 außer Kraft trete und die geplante Rückreise der Antragsteller nicht mehr erfasse, begründete das OVG seine Entscheidung. Unterdessen hat die Landesregierung allerdings am Dienstag und damit am Tag der Gerichtsverhandlung, die Quarantäne-Regeln für Einreisende und Rückkehrer aus ausländischen Corona-Risikogebieten bis zum 15. Januar verlängert.

Eine erneute Klage ist aber nicht aussichtsreich. Das Gericht stellte nämlich auch fest, dass Reisen Infektionsrisiken bergen, denen Personen im Inland nicht in vergleichbarer Weise ausgesetzt seien. Das Infektionsgeschehen weltweit erfordere zudem ein sofortiges effizientes Handeln. Der Beschluss ist unanfechtbar.

Quarantäne kann nach fünf Tagen verkürzt werden

Wer nach Brandenburg einreist, muss seit 9. November zehn Tage in Quarantäne, ein Test darf frühestens am fünften Tag nach der Einreise gemacht werden und bis zum Ergebnis muss der Reisende in Isolation bleiben. Das Robert Koch-Institut listet die von der Bundesregierung ausgewiesenen Corona-Risikogebiete im Ausland im Internet auf. Wenn innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise typische Symptome auftreten, muss man einen weiteren Test vornehmen lassen.

Die Verordnung der Quarantänepflicht ist in Deutschland Sache der Bundesländer, allerdings hatten sich alle Länder auf den gleichen Entwurf geeinigt. Nach dem Gerichtsurteil aus Nordrhein-Westfalen prüft die Bundesregierung aber, die Ausweisung von Risikogebieten und die Quarantäne-Verordnung zu überarbeiten.