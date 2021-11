Bis ins neue Jahr: Veranstalter sagen Reisen ins südliche Afrika wegen Omikron ab

Einige Check-in-Schalter ausländischer Fluggesellschaften bleiben auf dem O.R. Tambo-Flughafen geschlossen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Länder in aller Welt aufgefordert, aus Sorge vor der neuen Coronavirus-Variante Omikron keine Flugverbote für Länder im südlichen Afrika zu verhängen. © Quelle: Jerome Delay/AP/dpa