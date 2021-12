Weltgrößte Tourismusmesse ITB in Berlin wird wegen Corona erneut abgesagt

Anzeige

Das zweite Mal in Folge wird die Reisemesse ITB aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt – diesmal durchkreuzen die hohen Inzidenzen und die Virus-Mutante Omikron die Pläne der ITB-Veranstalter. Statt der geplanten Präsenzmesse vom 9. bis 13. März 2022 mit zahlreichen Ausstellern in Berlin, soll die weltgrößte Reisemesse nun digital stattfinden.

Die aktuelle pandemische Lage und die damit verbundenen verschärften Reisebeschränkungen sowie die Begrenzung von den Teilnehmenden bei Großveranstaltungen würde zu einer fehlenden Planungssicherheit führen. Daher würden die Veranstaltungen entweder ab dem 8. oder vom 9. bis 11. März 2022 gestreamt. Der genaue Starttermin sei noch geklärt, heißt es auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

„Selbstverständlich haben wir auch eine Verschiebung der ITB Berlin in den Sommer in Betracht gezogen, aber in Abstimmung mit unseren Partnern den für die Reisebranche wichtigen Zeitpunkt Anfang März belassen, da die Sommermonate die operative Hauptphase für Reisen und Tourismus darstellt“, kommentiert Martin Ecknig, CEO Messe Berlin.

Diese Angebote soll es auf der digitalen ITB geben

Mit digitalen Angeboten wie Kongress-Streaming und dem Digital Business Day sowie neuen regionalen Travel-Events im Lauf des Jahres soll der Branche 2022 dennoch ein hohes Maß an fachlich spannenden Inhalten und neuen Businessmöglichkeiten angeboten werden. Außerdem soll im Mittelpunkt stehen, wie sich die Branche in Zukunft krisenfester machen und sich auf künftige Pandemien sowie gravierende Ereignisse besser vorbereiten kann.

Virtuelle Messestände wie bei der ITB 2021, soll es nicht geben. Geplant sei im laufe des Jahres eine Roadshow mit mehrere „kleine ITBs“ in verschiedene Städte in Europa. Genaue Termine und Orte stünden aber noch nicht fest, vermeldet das Onlineportal „fvw“. Alle Aussteller für die große Präsenzmesse im März würden ihre Anzahlungen komplett zurück erhalten und auch bereits gebuchte Tickets würden zurückgezahlt.