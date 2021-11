Bericht: Belgien, Niederlande, Griechenland und Irland werden Hochrisikogebiete

Anzeige

Die Bundesregierung will einem Pressebericht zufolge Belgien, die Niederlande, Griechenland und Irland wegen anhaltend steigender Corona-Zahlen zu Hochrisikogebieten erklären. Die neue Einstufung gelte ab Sonntag, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten. Demnach werden für Ungeimpfte Reisen in diese Länder beschwerlicher. Nach Rückkehr müssten sie in eine zehntägige Quarantäne gehen, die frühestens nach fünf Tagen beendet werden könne.

In den Niederlanden liegt die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern in sieben Tagen bei 691 (Stand: 18. November), in Belgien bei 685, in Irland bei 606 und in Griechenland bei 439.