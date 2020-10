Berchtesgadener Alpen: Vater und Sohn geraten in Bergnot

Anzeige

Berchtesgaden. Ein Vater aus Schleswig-Holstein ist mit seinem zwölf Jahre alten Sohn in den Berchtesgadener Alpen bei Eis und Schnee in Not geraten. Die Bergwacht musste beide vom Bergmassiv Hoher Göll retten. Die Urlauber aus Kiel waren nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes am Freitag auf dem Weg zurück ins Tal, als rund 20 Zentimeter Neuschnee sowie Eis den Weg blockierten.

Den langen Weg zurück zu einer Hütte konnten die beiden nicht mehr nehmen, weil das Kind bereits zu erschöpft gewesen sei. Mit Hilfe eines Rettungshubschraubers wurden der 52 Jahre alte Mann und sein Sohn aus der misslichen Lage unverletzt gerettet. Im Rettungssitz per Tau wurden sie vom Berg geflogen.