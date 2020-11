Bayerns Kabinett beschließt Quarantänepflicht für Tagestouristen ins Ausland

Anzeige

München. Wintersportler und andere Tagestouristen, die auch nur kurz in ein Risikogebiet im Ausland reisen, sollen in Bayern künftig verpflichtend in Quarantäne müssen. Eine Ausnahmeregelung für Aufenthalte unter 24 Stunden soll nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe gelten, insbesondere Arbeit, Schule, Arztbesuche, familiäre Angelegenheiten und Geschäfte des täglichen Bedarfs. Das hat das bayerische Kabinett nach Angaben der Staatskanzlei am Donnerstag in München beschlossen.

Diese Regelung galten bisher für Tagesausflüge in Nachbarländer

Bisher konnten Tagestouristen aus Bayern beispielsweise zum Wandern oder Skifahren für einen Tagesausflug nach Österreich über die Grenze reisen. Erst bei einem längeren Aufenthalt galt bei der Rückkehr die 10-tägige Quarantänepflicht, die nur mit einem negativen Corona-Test nach fünf Tagen aussetzt werden kann. Tschechien hingegen verweigert ohnehin seit dem 22. Oktober Touristen die Einreise – auch für Tagesausflüge unter 24 Stunden.